"Великолепный век" возвращается: Сулейман вновь встретит Александру, ставшую Хюррем

С 30 марта знаменитый сериал о периоде правления султана Сулеймана Великолепного вновь порадует своих поклонников, сообщает tvmag. ru.
Стоит отметить, что не все остались довольны тем, что полюбившийся многим проект вновь займёт много эфирного времени. Им хотелось бы более свежих работ турецких режиссёров.
Популярный исторический сериал "Великолепный век" вызвал огромный ажиотаж во всём мире и породил бум на турецкие сериалы. Этот монументальный проект оброс многочисленной армией поклонников, завоевав сердца как молодежи, так и старшего поколения.
Многим особенно полюбилась сказочная атмосфера богатого восточного дворца и некоторые приукрашенные детали костюмов, но это историкам сериала, сценаристам и декораторам можно простить.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.