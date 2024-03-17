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Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

2:12
Кино

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Турист (2010) — русский трейлер

Часто так оно и бывает: артисты то ли слишком глубоко вживаются в роли влюбленных, то ли узнав друг друга поближе, испытывают неподдельные чувства. На съемочной площадке родилось немало пар, в том числе супружеских. Однако нередко бывает наоборот. На экране — любовь, а в жизни — неприязнь, переходящая во вражду с конфликтами и подставами.

Например, Ким Бэсинджер и Микки Рурк в культовом эротическом фильме "Девять с половиной недель" настолько убедительно показали на экране страсть, что стали секс-символами своего времени. В реальности они просто ненавидели друг друга. Ким Бэсинджер даже называла Микки Рурка "гадким" и всячески выражала отвращение. В свою очередь, Микки Рурк ел острую пищу перед съемками, чтобы досадить партнерше, особенно перед интимными сценами с поцелуями.

Ещё одним ярким примером стала пара Джонни Деппа и Анджелины Джоли в фильме "Турист". Продюсеры ожидали отличной химии между ними, такой, которая привлекла бы аудиторию, но что-то пошло не так. При встрече на съемках "Туриста" Депп и Джоли сразу не понравились друг другу.

Джоли претили небрежность и необязательность Деппа, его ночные похождения, которые сказывались на дисциплине. Деппу настолько были неприятны педантичность и стремление Джоли все контролировать, что он предпочел сидеть все время в своем трейлере и выходить только ради съемок.

Фильм "Ромео и Джульетта" 1996 года с участием Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс многим кажется классикой любовной истории. Однако за кулисами отношения актеров были не такими идиллическими. Дэйнс называла Ди Каприо незрелым, ее раздражали его шуточки над командой.

Ди Каприо, в свою очередь, считал Клэр нервозной и стеснительной. Они избегали общения за пределами съемочной площадки. В 2011 году им предложили снова поработать вместе, но Дэйнс отказалась, так сильно ей запомнился негативный для нее опыт работы с Лео.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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