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Названы наиболее высокооплачиваемые актёры 2023 года по мнению журнала Forbes

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров 2023 года

1:25
Кино

Журнал Forbes опубликовал рейтинг актёров, которые за 2023 год заработали по-настоящему огромные суммы.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров 2023 года
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Адам Сэндлер

Звезда фильма "Убийство в Париже" получил в общей сложности около 73 миллионов долларов за предыдущий год. По данным издания, основную часть дохода Адам Сэндлер получил благодаря сотрудничеству с Netflix. Кроме того, деятель кино принимал участие в продюсирование некоторых картин. Например, он работал над мультфильмом "Лео".

Марго Робби

Доход Марго Робби составил 59 миллионов долларов за прошлый год. Такая сумма во многом обусловлена участием актрисы в популярном фильме "Барби", в котором она также являлась и продюсером.

Том Круз

Том Круз в 2023 году заработал 45 миллионов долларов за свою работу. Больше всего денег ему принесла картина "Миссия невыполнима: Смертельная расплата". При этом определённую роль в заработке сыграли продажи картины "Топ Ган: Мэверик".

Кроме названных актёров, в рейтинг также попали Райан Гослинг и Мэтт Дэймон (43 миллиона долларов), Дженнифер Энистон (42 миллиона долларов), Леонардо Ди Каприо и Джейсон Стэтхем (41 миллион долларов), Бен Аффлек (38 миллионов долларов) и Дензел Вашингтон (24 миллиона долларов). 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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