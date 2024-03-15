В этом году на Max выйдет экранизация романа Стивена Кинга, фильм два года пролежал на полке

В 2024 году выйдет экранизация романа Стивена Кинга "Жребий Салема"

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В этом году на стриминге Max выйдет экранизация романа Стивена Кинга "Жребий Салема". Этот фильм режиссёра Гари Добермана два года пролежал на полке.

Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 2022 году Warner Bros перенесла премьеру на 2023 год, после чего новости о фильме перестали появляться в Сети, что породило слухи о том, что картину по какой-то причине запретили.

Стивен Кинг уже посмотрел фильм и высоко его оценил, хотя он критически относится к экранизациям своих произведений и прежде считал только "Зелёную милю" удачным фильмом по своему роману, а фильм "Сияние" сравнивал с красивым автомобилем без мотора, которым можно любоваться, но на котором невозможно поехать.

Сюжет "Жребия Салема" основан на событиях из жизни писателя, вернувшегося в родной город в надежде найти вдохновение для написания новой книги, но вместо этого узнавшего, что в городе поселились вампиры.