Эти актёры предпочли съёмкам спокойную семейную жизнь

Актёры, которые выбрали семью, а не карьеру

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала истории трёх актёров, которые решили оставить свою карьеру ради семейной жизни.

Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джессика Альба

Эта актриса прославилась благодаря своему участию в сериале "Тёмный ангел". Однако она решила отказаться от славы ради спокойной и размеренной жизни с мужем — кинопродюсером Кэшем Уорреном. Деятельница кино признавалась, что съёмки в картинах для неё никогда не были по-настоящему значимыми.

Майкл Шоффлинг

Майкл Шоффлинг известен по проекту "Шестнадцать свечей", в котором он сыграл Джейка Райана. Но в 30 лет актёр принял решение уйти из мира кино. Он женился на модели по имени Валери Робинсон. В их браке на свет появилось двое детей: сын Зейн и дочь Скарлет. Сейчас бывший актёр имеет собственный столярный бизнес и тем самым зарабатывает на жизнь вовсе не съёмками в популярных блокбастерах.

Робин Райт

Робин Райт снялась во многих картинах, в том числе в фильме "Чудо-женщина" и сериале "Карточный домик". Однако когда у актрисы появились дети, то она решила посвятить себя их воспитанию. Таким образом, зритель не видел её на больших экранах на протяжении 12 лет. Робин Райт вернулась к съёмкам, только когда дети выросли.