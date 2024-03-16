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Названы "сверхъестественно" красивые актёры Голливуда

Ranker назвала самых обворожительных актёров Голливуда

1:41
Кино

Каждый год компания Ranker делает список наиболее привлекательных актёров современности, и 2024 не исключение. Рейтинг основан на голосах пользователей сети интернет и состоит более чем из 100 позиций. Рассказываем об актёрах, которые заняли первые пять строчек.

Ranker назвала самых обворожительных актёров Голливуда
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, 1 и 2 место

Эти деятели кино возглавили рейтинг Ranker. Они оба снимались в сериале "Сверхъестественное", который стал известен на весь мир. Джаред Падалеки исполнил роль Сэма Винчестера, а его коллега Дженсен Эклс — Дина, старшего брата героя. 

Джеффри Дин Морган, 3 место

Актёр принимал участие во многих проектах, но зрителям он больше всего запомнился по второстепенным ролям в картинах "Анатомия страсти" и "Ходячие мертвецы". Причём Джеффри Дин Морган также играл в сериале "Сверхъестественное". Он исполнил роль отца двух братьев — Джона Винчестера.

Генри Кавилл, 4 место

Это тот самый актёр, который сыграл Супермена в фильме "Человек из стали" 2013 года. Он упорно готовился к этой работе, так, что на съёмочной площадке даже не пришлось применять специальные подкладки под костюм главного героя, чтобы создать видимость мышц. При этом зрителям он также запомнился и по роли Геральта в сериале "Ведьмак".

Крис Хемсворт, 5 место

Крис Хемсворт получил известность благодаря ролям в фильмах компании Marvel, таких как "Тор" и "Мстители". До 26 лет актёр жил в Австралии и только по достижении этого возраста он приехал в США, чтобы попробовать свои силы в Голливуде.

ТОП 10 САМЫХ ВЫСОКИХ АКТЁРОВ ГОЛЛИВУДА
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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