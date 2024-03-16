Названы "сверхъестественно" красивые актёры Голливуда

Ranker назвала самых обворожительных актёров Голливуда

1:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Каждый год компания Ranker делает список наиболее привлекательных актёров современности, и 2024 не исключение. Рейтинг основан на голосах пользователей сети интернет и состоит более чем из 100 позиций. Рассказываем об актёрах, которые заняли первые пять строчек.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, 1 и 2 место

Эти деятели кино возглавили рейтинг Ranker. Они оба снимались в сериале "Сверхъестественное", который стал известен на весь мир. Джаред Падалеки исполнил роль Сэма Винчестера, а его коллега Дженсен Эклс — Дина, старшего брата героя.

Джеффри Дин Морган, 3 место

Актёр принимал участие во многих проектах, но зрителям он больше всего запомнился по второстепенным ролям в картинах "Анатомия страсти" и "Ходячие мертвецы". Причём Джеффри Дин Морган также играл в сериале "Сверхъестественное". Он исполнил роль отца двух братьев — Джона Винчестера.

Генри Кавилл, 4 место

Это тот самый актёр, который сыграл Супермена в фильме "Человек из стали" 2013 года. Он упорно готовился к этой работе, так, что на съёмочной площадке даже не пришлось применять специальные подкладки под костюм главного героя, чтобы создать видимость мышц. При этом зрителям он также запомнился и по роли Геральта в сериале "Ведьмак".

Крис Хемсворт, 5 место

Крис Хемсворт получил известность благодаря ролям в фильмах компании Marvel, таких как "Тор" и "Мстители". До 26 лет актёр жил в Австралии и только по достижении этого возраста он приехал в США, чтобы попробовать свои силы в Голливуде.