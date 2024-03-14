Юлия Пересильд опубликовала снимки с возлюбленным и сообщила о реакции в Китае на премьеру фильма "Вызов"

Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

В одной из социальных сетей актриса Юлия Пересильд опубликовала фотографии вместе с Михаилом Тройником, своим возлюбленным. Кроме того, она рассказала, как фильм "Вызов" восприняли в Китае.

Фото: Аккаунт Юлии Пересильд в соцсети

На серии снимком пара держится за руки в одном из кинотеатров Пекина. На Юлии Пересильд надета белая рубашка и чёрная юбка, а на Михаиле Тройнике — классический костюм аналогичных цветов. Они смотрят в объектив камеры.

Что касается фильма "Вызов", то Юлия Пересильд сообщила, что аудитории очень понравился проект. При этом актриса рассказала, что у неё взяли много интервью.

"Интерес дикий!!! Зритель в восторге. 12 интервью за день всех главных телеканалов, вчера почти столько же. Пришли учёные, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин!!!", — подписала фотографии актриса.

Напомним, что премьера фильма "Вызов" состоялась в Китае 12 марта. Это та самая картина, съёмки которой проходили в космосе.