Падающая звезда и поцелуй в котельной: какие сцены были вырезаны из "Титаника"

Сцены, не вошедшие в "Титаник"

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Яркий и красочный "Титаник" Джеймса Кэмерона, вышедший в 1997 году, до сих пор не теряет популярности, но не все поклонники истории любви Розы (Кейт Уинслет) и Джека (Леонардо Ди Каприо) знают, что фильм мог бы стать ещё полнее, если бы из него не вырезали некоторые сцены.

В полной версии Роза целовала бы не только Джека. Её поцелуй достался также и её жениху Кэлу (Билли Зейн), правда, был холодным и мимолётным. Когда Кэл сказал, что станет "первым и единственным навсегда", на лице Кейт появилось выражение отвращения, но всё же она ради формальности быстро поцеловала жениха в щёку.

В фильм не вошёл диалог Розы и Джека, в котором она рассказывает ему, что всегда мечтала быть свободной, пусть даже ради этого пришлось бы отказаться от богатства. Джек в шутку заметил, что она и двух дней не выдержала бы без излюбленного деликатеса богачей - икры. Раздосадованная Роза ответила, что терпеть не может, когда люди мыслят шаблонами и делают за неё выводы, к тому же она ненавидит икру, и стала фантазировать о том, как она была бы танцовщицей вроде Айседоры Дункан.

В другой вырезанной сцене Джек и Роза стоят на палубе и любуются звёздами. Вдруг одна звезда упала, и Роза предложила загадать желание. Когда Джек спросил, чего она хочет, она взглянула на его губы, потом в его глаза и ответила, что она хочет того, чего у неё не может быть.

Также, к огорчению сентиментальных любителей "Титаника", из фильма был вырезан поцелуй Розы и Джека в котельной. На фоне печей и красно-оранжевого дыма особенно подчёркивалось, насколько пламенные чувства у влюблённых.

С Джеком Роза раскрылась и стала собой настоящей. С ним она была способна не только на чувственность, но и на весёлые шалости: в одной из вырезанных сцен она, смеясь, засунула возлюбленному за шиворот кусок льда.