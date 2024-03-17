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Даже песню про остров невезения пытались убрать: цензура СССР жёстко отнеслась к фильму "Бриллиантовая рука"

Советская цензура жёстко порезала "Бриллиантовую руку" Гайдая — возмутился даже Брежнев

1:05
Кино

К советской цензуре сейчас неоднозначное отношение. С одной стороны, на экранах не было столько грязи и негатива, как на Западе, но, с другой стороны, требования к кинокартинам доходили до абсурда.

Советская цензура жёстко порезала "Бриллиантовую руку" Гайдая — возмутился даже Брежнев
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Легендарный режиссёр Леонид Гайдай особенно страдал от слишком придирчивых цензоров. Например, из комедии "Бриллиантовая рука" хотели вырезать слишком много. Даже песню про остров невезения намеревались убрать. Но Леонид Иович пошёл на хитрость. В кадр он добавил сцену с ядерным взрывом и упорно отстаивал её. Цензорам пришлось пойти на компромисс: кадры с ядерным грибом убрали, а песню оставили. Так кинофильм вышел в прокат, сообщает sport24.ru.

Однако когда "Бриллиантовая рука" была показана по телевизору, цензоры настояли на том, чтобы убрали сцену со Светличной, фразу: "наши люди в булочную на такси не ездят" и многое другое. В дело вмешался генсек СССР Леонид Брежнев. Ему картина очень понравилась. Он настоял, чтобы фильм оставили таким, каким он был изначально.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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