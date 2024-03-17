Даже песню про остров невезения пытались убрать: цензура СССР жёстко отнеслась к фильму "Бриллиантовая рука"

Советская цензура жёстко порезала "Бриллиантовую руку" Гайдая — возмутился даже Брежнев

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

К советской цензуре сейчас неоднозначное отношение. С одной стороны, на экранах не было столько грязи и негатива, как на Западе, но, с другой стороны, требования к кинокартинам доходили до абсурда.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Легендарный режиссёр Леонид Гайдай особенно страдал от слишком придирчивых цензоров. Например, из комедии "Бриллиантовая рука" хотели вырезать слишком много. Даже песню про остров невезения намеревались убрать. Но Леонид Иович пошёл на хитрость. В кадр он добавил сцену с ядерным взрывом и упорно отстаивал её. Цензорам пришлось пойти на компромисс: кадры с ядерным грибом убрали, а песню оставили. Так кинофильм вышел в прокат, сообщает sport24.ru.

Однако когда "Бриллиантовая рука" была показана по телевизору, цензоры настояли на том, чтобы убрали сцену со Светличной, фразу: "наши люди в булочную на такси не ездят" и многое другое. В дело вмешался генсек СССР Леонид Брежнев. Ему картина очень понравилась. Он настоял, чтобы фильм оставили таким, каким он был изначально.