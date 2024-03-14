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В Москве полным ходом идут съёмки продолжения медицинской драмы "Склифосовский"

Канал "Россия" рассказал, как идут съёмки 12-го сезона сериала "Склифосовский"

2:02
Кино

По сообщению пресс-службы телеканала "Россия", в Москве идёт съёмка двенадцатого сезона популярного сериала "Склифософский".

Склифосовский 12 сезон 1 серия - Дата Выхода, анонс, премьера, трейлер

Прошлый сезон оставил зрителю триггеры на новые серии: как переживёт операцию олигарх, согласится ли Брагин (Максим Аверин) на поставленные бандитами условия ради собственной семьи?

"Склиф" никогда не знал спокойных периодов, и 12 сезон — тому подтверждение! Судьба доктора Брагина снова переворачивается с ног на голову, ему предстоит вернуть свой авторитет лучшего хирурга клиники. В попытке защитить свою пациентку Кривицкому (Андрей Ильин) приходится пережить нервный стресс. Это довело его до операционного стола, прогнозы неутешительные, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе покоя.

Инна (Полина Долиндо) продолжает свою связь с Волошиным (Дмитрий Ульянов), но её отцу Полонскому (Роман Мадянов), это, как и всегда, не по душе. Неклюдов (Андрей Барило) старается восстановить отношения с Ниной (Анна Якунина), устроившись в "Склиф". Но внезапно возвращается её отец — Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

"В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнётся дочь Брагина Тамара. Главный сюрприз для зрителя — отец Нины, который как снег на голову на неё сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесёт новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Фёдоровне наладить личную жизнь", — рассказала режиссер Юлия Краснова.

В главных ролях в сериале заняты: Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо. За постановку отвечает Юлия Краснова. Премьера на телевидении планируется в эфире канала "Россия".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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