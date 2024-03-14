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Дженнифер Лопес и роботы в тизере фантастического боевика "Атлас" от компании Netflix

Netflix показал тизер нового фантастического триллера "Атлас" с Дженнифер Лопес

0:55
Кино

Netflix представил новый постер и тизер фантастического фильма "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли. В центре сюжета — женщина по имени Атлас, специалистка по аналитике данных, которая не признает искусственный интеллект.

Атлас — Русский трейлер (Субтитры, 2024)

В стремлении покончить с длительной войной, героиня Лопес сражается с компьютерной сетью, решившей уничтожить человечество. Ей жизненно важно найти некоего робота, с которым ранее она была связана. Но все идет не по плану, и вопреки ее принципам, Атлас вынуждена полностью положиться на искусственный разум.

В триллере также задействованы актеры Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец") и Лана Паррия ("Почему женщины убивают", "Однажды в сказке"). Режиссером картины стал Брэд Пейтон ("Рэмпейдж"), сценаристом — Арон Эли Колейт ("Герои"). Премьера намечена на 24 мая в онлайн-кинотеатре.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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