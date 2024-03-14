Актёр Уильям Болдуин ответил на высказывания Шэрон Стоун о ситуации на съёмках "Щепки"

Уильям Болдуин возмутился из-за высказываний Шэрон Стоун

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Уильям Болдуин ответил на высказывания Шэрон Стоун относительно ситуации на съёмках фильма "Щепка" 1993 года. Об этом пишет издание Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Щепка", Кинопоиск by szars

Он заявил, что не понимает, почему его коллега до сих пор вспоминает о нём.

"Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы! У неё ещё краш на меня или она всё ещё обижена из-за того, что я не ответил на её ухаживания?", — возмутился Уильям Болдуин.

При этом актёр рассказал, что у него есть достаточно компромата на коллегу по фильму, однако он не сообщал о каких-либо негативных моментах работы с Шэрон Стоун.

"Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?", — заключил деятель кино.

Накануне Pravda.Ru писала, что Шэрон Стоун рассказала о неприятном моменте на съёмках фильма "Щепка". Тогда продюсер Роберт Эванс посоветовал ей переспать с Уильямом Бодуином, чтобы его игра стала лучше.