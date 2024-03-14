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Актёр Уильям Болдуин ответил на высказывания Шэрон Стоун о ситуации на съёмках "Щепки"

Уильям Болдуин возмутился из-за высказываний Шэрон Стоун

1:02
Кино

Актёр Уильям Болдуин ответил на высказывания Шэрон Стоун относительно ситуации на съёмках фильма "Щепка" 1993 года. Об этом пишет издание Deadline.

Уильям Болдуин возмутился из-за высказываний Шэрон Стоун
Фото: Кадр из фильма "Щепка", Кинопоиск by szars

Он заявил, что не понимает, почему его коллега до сих пор вспоминает о нём.

"Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы! У неё ещё краш на меня или она всё ещё обижена из-за того, что я не ответил на её ухаживания?", — возмутился Уильям Болдуин.

При этом актёр рассказал, что у него есть достаточно компромата на коллегу по фильму, однако он не сообщал о каких-либо негативных моментах работы с Шэрон Стоун.

"Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?", — заключил деятель кино.

Накануне Pravda.Ru писала, что Шэрон Стоун рассказала о неприятном моменте на съёмках фильма "Щепка". Тогда продюсер Роберт Эванс посоветовал ей переспать с Уильямом Бодуином, чтобы его игра стала лучше.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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