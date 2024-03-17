Внешне молод, но на самом деле стар: реальный возраст Арагорна из "Властелина колец"

Молодой внешне Арагорн из "Властелина колец" в нашем мире считался бы стариком

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Не все знают, что мир Средиземья сильно отличался от нашего. Особенно это относится к возрастным критериям людей. В частности, продолжительность жизни нуменорцев была гораздо длиннее обычных людей. А Арагорн — потомок Исильдура - принадлежал к этому племени, пишет stebel. ru.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

В эпизоде фильма "Властелин колец" есть сцена, в которой будущий король признаётся Эовин, что ему на самом деле 87 лет. После окончания Войны Кольца Арагорн вернулся в Минас Тирит и стал королём. Он объединил Гондор с восстановленным Арнором. Он правил в течение 122 лет и прожил счастливую и долгую жизнь, скончавшись в возрасте 210 лет.

Но его супруга - полуэльфийка Арвен - счастливо прожила с Арагорном, родив королю Гондора сына и нескольких дочерей. При этом сама она была старше своего благоверного на 2690 лет.