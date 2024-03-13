Антон Шагин рассказал, что актёрам не нужен комфорт на съёмочной площадке

"Без халтуры": Антон Шагин заявил, что актёрам не нужны удобства на съёмках

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Антон Шагин рассказал изданию "Аргументы и Факты" о съёмках фильма "Позывной "Пассажир", в котором принимал участие. В ходе беседы он заявил, что актёрам не нужны какие-либо комфортные условия во время работы.

Фото: Кадр из фильма "Позывной "Пассажир", kino-teatr.ru by Yevgeniya

"Если возникает удобство, значит, уходит какая-то настоящая жизнь. Ведь и в жизни нам не всегда комфортно, не всегда удобно, не всегда так, как хотелось бы", — высказался Антон Шагин.

При этом актёр рассказал, что он лично отказался от каскадёров по причине своего убеждения.

"Поэтому я отказался от каскадёров, все трюки пытался делать самостоятельно для того, чтобы всё было по-настоящему, без халтуры", — сообщил он.

Антон Шагин также добавил, что в подобные моменты он размышлял о бойцах на передовой. По мнению актёра, им приходится гораздо труднее, чем ему. Поэтому деятелю кино становилось значительно легче.

Недавно Pravda.Ru сообщала, что на выставке "Россия" состоялся показ картины "Позывной "Пассажир".