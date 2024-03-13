Антон Шагин рассказал, что актёрам не нужен комфорт на съёмочной площадке

Антон Шагин рассказал изданию "Аргументы и Факты" о съёмках фильма "Позывной "Пассажир", в котором принимал участие. В ходе беседы он заявил, что актёрам не нужны какие-либо комфортные условия во время работы.
"Если возникает удобство, значит, уходит какая-то настоящая жизнь. Ведь и в жизни нам не всегда комфортно, не всегда удобно, не всегда так, как хотелось бы", — высказался Антон Шагин.
При этом актёр рассказал, что он лично отказался от каскадёров по причине своего убеждения.
"Поэтому я отказался от каскадёров, все трюки пытался делать самостоятельно для того, чтобы всё было по-настоящему, без халтуры", — сообщил он.
Антон Шагин также добавил, что в подобные моменты он размышлял о бойцах на передовой. По мнению актёра, им приходится гораздо труднее, чем ему. Поэтому деятелю кино становилось значительно легче.
Недавно Pravda.Ru сообщала, что на выставке "Россия" состоялся показ картины "Позывной "Пассажир".
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