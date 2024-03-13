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Антон Шагин рассказал, что актёрам не нужен комфорт на съёмочной площадке

"Без халтуры": Антон Шагин заявил, что актёрам не нужны удобства на съёмках

1:00
Кино

Антон Шагин рассказал изданию "Аргументы и Факты" о съёмках фильма "Позывной "Пассажир", в котором принимал участие. В ходе беседы он заявил, что актёрам не нужны какие-либо комфортные условия во время работы.

"Без халтуры": Антон Шагин заявил, что актёрам не нужны удобства на съёмках
Фото: Кадр из фильма "Позывной "Пассажир", kino-teatr.ru by Yevgeniya

"Если возникает удобство, значит, уходит какая-то настоящая жизнь. Ведь и в жизни нам не всегда комфортно, не всегда удобно, не всегда так, как хотелось бы", — высказался Антон Шагин.

При этом актёр рассказал, что он лично отказался от каскадёров по причине своего убеждения.

"Поэтому я отказался от каскадёров, все трюки пытался делать самостоятельно для того, чтобы всё было по-настоящему, без халтуры", — сообщил он.

Антон Шагин также добавил, что в подобные моменты он размышлял о бойцах на передовой. По мнению актёра, им приходится гораздо труднее, чем ему. Поэтому деятелю кино становилось значительно легче.

Недавно Pravda.Ru сообщала, что на выставке "Россия" состоялся показ картины "Позывной "Пассажир".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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