Шэрон Стоун рассказала, что кинопродюсер рекомендовал ей переспать с Уильямом Болдуином

Шэрон Стоун: Роберт Эванс советовал переспать с коллегой по съёмкам

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Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась именем человека, который рекомендовал ей переспать с Уильямом Болдуином, коллегой по съёмочному процессу фильма "Щепка" 1993 года. Об этом пишет издание The Guardian.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По её словам, ей дал такой совет кинопродюсер Роберт Эванс. Всё ради одной цели — чтобы улучшить игру актёра в фильме. По его мнению, Уильям Болдуин недостаточно хорошо выполнял свою работу, и в этом была виновата Шэрон Стоун.

Изначально деятельница кино написала о случае в своих мемуарах от 2021 года. Однако тогда она не стала раскрывать имена участников этой истории.

Напомним, что Шэрон Стоун участвовала во многих популярных картинах, например, таких, как "Основной инстинкт" и "Вспомнить всё". Известной она стала в конце прошлого столетия.