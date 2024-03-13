Максим Матвеев мог сыграть главную роль в фильме Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"

Художник Балабанова показала фотопробы Максима Матвеева в "Мастера и Маргариту"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер Максим Матвеев проходил отбор на главную роль в киноадаптации "Мастера и Маргариты". Художник по костюмам Надежда Балабанова опубликовала в своем телеграм-канале его фотопробы.

Фото: t.me/vasilieva_balabanova

Звезда фильмов "Триггер", "Фандорин. Азазель" и "Шерлок в России" пробовался на эту роль когда предполагалось, что снимать его в 2018 году будет Николай Лебедев ("Экипаж", "Легенда № 17", "Нюрнберг").

Но после того, как режиссер начал работу над картиной "Нюрнберг", состав команды "Мастера и Маргариты" изменился. Новый постановщик Михаил Локшин провел собственный кастинг и утвердил других актеров. Главная роль (Мастера) досталась Евгению Цыганову, а образ Маргариты воплотила на экране его супруга Юлия Снигирь.