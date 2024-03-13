Как зарубежные режиссёры экранизировали пьесы Чехова

5 зарубежных экранизаций пьес Чехова

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Антон Чехов - писатель, привлекающий читателей тонкой и слегка грустной иронией, а также сочетанием лёгкого языка и сложных чувств героев. Его любили экранизировать не только отечественные, но и зарубежные режиссёры.

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Чайка (Сидни Люмет, 1968)

Сидни Люмет был первым, кто снял фильм по пьесе "Чайка", прежде её ставили только в театрах. Впрочем, фильм получился театрализованным, ему не хватило кинематографичности. Однако финальный эпизод, когда на экране одно за другим проплывают лица героев, на каждом из которых читается выражение собственной личной драмы, достаточно выразителен.

Три сестры (Лоуренс Оливье, 1970)

Лоуренс Оливье хорошо изучил русскую культуру и сумел передать дух типичных чеховских героев, которые мечтают и верят в свои мечты, хотя они оказываются всего лишь воздушными замками. Также примечателен эпизод сна Ирины о Москве, снятый как нарезка фотографий и лиц.

Шёпоты и крики (Ингмар Бергман, 1972)

Кто смотрел эту психологическую драму Ингмара Бергмана, вряд ли догадается о том, что она снята по всё тем же "Трём сёстрам". Сюжет фильма не просто расходится с пьесой, но даже полностью отличается, однако именно чеховские герои вдохновили Бергмана на создание собственной истории о трёх сёстрах, одна из которых умирает, а две другие заботятся о ней, оставаясь родными лишь по крови, но не по сердечной привязанности.

Отель "Франция" (Патрис Шеро, 1987)

Патрис Шеро взял за основу фильма пьесу Чехова "Платонов", а также российский фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова. Получилось любопытное переплетение двух разных фильмов и двух разных интонаций. Ещё одна особенность этой экранизации - действие происходит в современной Франции.

Август (Энтони Хопкинс, 1996)

Энтони Хопкинс не только поставил фильм по пьесе Чехова "Дядя Ваня", но и сыграл в нём главную роль. Сохранив почти дословный чеховский текст, он перенёс героев в Англию, что позволяет с другого ракурса взглянуть на давно знакомых персонажей, внезапно представших перед зрителем в другой социо-культурной среде. Этот фильм часто сравнивают с "Дядей Ваней" Андрея Кончаловского.