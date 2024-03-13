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Юлия Пересильд рассказала, что на премьеру фильма "Вызов" в Пекине пришли китайские ученые

Пересильд поблагодарила китайских зрителей за теплый прием и неподдельный интерес к фильму "Вызов"

1:13
Кино

Юлия Пересильд, представлявшая фильм "Вызов" в Китае опубликовала в своем блоге фотографии из Пекина в компании девушек в национальных костюмах. Актриса даже успела покататься на рикше и попозировать на фоне китайских фонарей.

Вызов | Трейлер | Смотрите с 20 апреля в кинотеатрах

39-летняя актриса показала свои снимки на улицах столицы Китая в стильном женском образе состоящем из черного облегающего платья sportmax, стоимостью в 900 евро, высоких кожаных сапог, пальто и сумки от Louis Vouitton.

Позже появились кадры с пресс-конференции, где актриса появилась со своим возлюбленным Михаилом Тройником. Юлия вышла на сцену в деловом костюме из белой блузы рубашечного кроя и черной юбки с фигурной баской.

"Премьера фильма "Вызов" в Пекине. Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день всех главных телеканалов, вчера почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин", — написала актриса.

Пересильд поделилась с подписчиками радостью от теплого приема зрителей и ожидания новых интересных встреч и событий в Китае.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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