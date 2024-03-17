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Лаконично, понятно, узнаваемо: у фильма "Большая перемена" вполне могло быть другое название

Этот советский культовый фильм должен был называться иначе, всему виной бунт учителей

1:03
Кино

Советский фильм о несостоявшемся аспиранте Несторе Северове запомнился многим поколениям телезрителей. Конечно, современной молодежи не очень понятно, что такое советская вечерняя школа, но смешные эпизоды и тот юмор, которые присутствуют в картине, остаются вне времени.

Этот советский культовый фильм должен был называться иначе, всему виной бунт учителей
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Изначально фильм о школе должен был называться "Приключения школьного учителя". И многие об этом узнали во время съёмок киноленты из статьи в "Вечерней Москве". В редакцию стали массово поступать жалобы от учителей. Многие педагоги сочли слово "приключения" слишком легкомысленным и оскорбительным.

В результате на "ковёр" в Министерство просвещения был вызван режиссёр картины Алексей Коренев. Он убедил министра просвещения СССР Михаила Прокофьева в важности картины, ведь там педагоги не высмеивались, а напротив, показана их важность, передаёт sport24.ru. Однако название пришлось поменять: вместо "Приключений школьного учителя" зрители увидели фильм "Большая перемена".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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