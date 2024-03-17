Лаконично, понятно, узнаваемо: у фильма "Большая перемена" вполне могло быть другое название

Советский фильм о несостоявшемся аспиранте Несторе Северове запомнился многим поколениям телезрителей. Конечно, современной молодежи не очень понятно, что такое советская вечерняя школа, но смешные эпизоды и тот юмор, которые присутствуют в картине, остаются вне времени.
Изначально фильм о школе должен был называться "Приключения школьного учителя". И многие об этом узнали во время съёмок киноленты из статьи в "Вечерней Москве". В редакцию стали массово поступать жалобы от учителей. Многие педагоги сочли слово "приключения" слишком легкомысленным и оскорбительным.
В результате на "ковёр" в Министерство просвещения был вызван режиссёр картины Алексей Коренев. Он убедил министра просвещения СССР Михаила Прокофьева в важности картины, ведь там педагоги не высмеивались, а напротив, показана их важность, передаёт sport24.ru. Однако название пришлось поменять: вместо "Приключений школьного учителя" зрители увидели фильм "Большая перемена".
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