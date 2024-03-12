Просто возня в песке: не все зрители остались в восторге от фильма "Дюна: Часть вторая"

Зрители поделились противоречивыми впечатлениями после просмотра фильма "Дюна: Часть вторая"

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

В прокат вышел фильм Дени Вильнёва "Дюна: Часть вторая", который с нетерпением ждали поклонники первой части, однако нашлись и такие зрители, которых разочаровало продолжение фантастической саги.

Фото: vk.com by https://vk.com/timtheechalamet is licensed under public domain

Почти все зрители сошлись во мнении о том, что фильм получился неоправданно растянутым. Также комментаторы отметили, что первая часть была гораздо эмоциональнее, а во второй уже не хватало первоначального накала страстей. Кроме того, сюжет второй части оказался слишком запутанным и трудным для восприятия.

"В фильме много сражений, но кто хороший, а кто плохой, понимаешь только тогда, когда покажут лицо героя вблизи. А до этого смотришь в укутанных в одежды с ног до головы толпы людей, бегущих стенка на стенку — просто возня в песке", — говорится в одном из отзывов.

Также было отмечено, что фильм разочарует тех, кому нравится смотреть на эпичные битвы, поскольку фильм в основном построен на политических играх. Однако было немало и таких зрителей, кого фильм впечатлил в хорошем смысле, некоторым вторая часть показалась даже более удачной, чем первая. Некоторые благосклонные зрители признались, что фильм вызвал у них слёзы, а любовная линия получилась выше всяких похвал.