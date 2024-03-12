Искусственный интеллект придумал сценарий к сериалу "Сидоровы", премьера которого состоялась сегодня

Когда сценарист нейросеть: вышел первый российский сериал, придуманный ИИ

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

На "VK Видео" прошёл первый показ комедийного сериала телеканала СТС "Сидоровы". Об этом пишет издание "Российская газета".

Фото: Фотография со съёмочной площадки сериала "Сидоровы", kino-teatr.ru by Кэтлин

Сообщается, что сценарий к проекту полностью придумал искусственный интеллект. Это подтвердила пресс-служба телеканала. Причём он не подвергался редактуре.

Нейросеть обучалась писать сюжет по различным проектам СТС. Таким, как "Воронины", "Жена олигарха", "Родком", а также другим.

В новом сериале можно увидеть многих известных актёров. Например, Георгия Дронова, Татьяну Орлову и Александра Новикова.

По сюжету нейросети, семья Сидоровых живёт как обычные жители нашей страны. Они мирятся и ругаются, решают различные бытовые проблемы, которые у них возникают. Однако однажды глава семейства замечает, что он и его родные живут не настоящей жизнью, а в сериале. Тогда семья принимает решение освободиться из картины.