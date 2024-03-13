Производственная гимнастика и Верочка на мотоцикле: что мы не увидели в фильме "Служебный роман"

Сцены, вырезанные из комедии "Служебный роман"

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Эльдар Рязанов снял комедию "Служебный роман" по пьесе "Сослуживцы", которую написал в соавторстве с Эмилем Брагинским. В пьесе было больше сцен, чем в фильме, но только потому, что хронометраж не позволял режиссёрам выходить за рамки определённого времени. Из-за этого Рязанову пришлось вырезать несколько эпизодов, которые уже были отсняты.

Фото: vk.com by https://vk.com/sluzhroman is licensed under public domain

В привычном варианте сцена, в которой "ожил" Бубликов (Пётр Щербаков), заканчивается на том, как испуганная Шура (Людмила Иванова) вбегает в лифт. В полном варианте она должна была вбежать в кабинет, где трудились коллеги, и громко сообщить о том, что Бубликов жив, а работники после этого начали бы скандировать: "Да здравствует живой Бубликов!" После этого сам Бубликов зашёл бы в кабинет, смущённо улыбнулся бы и слегка поклонился бы всем.

Вместо эпизода, в котором женщины прихорашиваются перед началом рабочего дня, мы могли бы увидеть трёхминутную сцену производственной гимнастики, во время которой сотрудники разговаривают друг с другом.

Отношения секретарши Верочки (Лия Ахеджакова) с её мужем (Александр Фатюшин) могли бы полнее раскрыться, если бы не всё тот же суровый хронометраж. Уже были отсняты эпизоды, в которых Верочкин муж приезжает к ней на работу, а после уезжает вместе с ней на мотоцикле. Интересно, что Фатюшин всё-таки мелькнул на экране, но зрители воспринимают его всего лишь как одного из сотрудников. Также почти полностью была вырезана линия Верочкиной подруги, осталось только несколько их телефонных разговоров.