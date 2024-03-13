Производственная гимнастика и Верочка на мотоцикле: что мы не увидели в фильме "Служебный роман"

Эльдар Рязанов снял комедию "Служебный роман" по пьесе "Сослуживцы", которую написал в соавторстве с Эмилем Брагинским. В пьесе было больше сцен, чем в фильме, но только потому, что хронометраж не позволял режиссёрам выходить за рамки определённого времени. Из-за этого Рязанову пришлось вырезать несколько эпизодов, которые уже были отсняты.
В привычном варианте сцена, в которой "ожил" Бубликов (Пётр Щербаков), заканчивается на том, как испуганная Шура (Людмила Иванова) вбегает в лифт. В полном варианте она должна была вбежать в кабинет, где трудились коллеги, и громко сообщить о том, что Бубликов жив, а работники после этого начали бы скандировать: "Да здравствует живой Бубликов!" После этого сам Бубликов зашёл бы в кабинет, смущённо улыбнулся бы и слегка поклонился бы всем.
Вместо эпизода, в котором женщины прихорашиваются перед началом рабочего дня, мы могли бы увидеть трёхминутную сцену производственной гимнастики, во время которой сотрудники разговаривают друг с другом.
Отношения секретарши Верочки (Лия Ахеджакова) с её мужем (Александр Фатюшин) могли бы полнее раскрыться, если бы не всё тот же суровый хронометраж. Уже были отсняты эпизоды, в которых Верочкин муж приезжает к ней на работу, а после уезжает вместе с ней на мотоцикле. Интересно, что Фатюшин всё-таки мелькнул на экране, но зрители воспринимают его всего лишь как одного из сотрудников. Также почти полностью была вырезана линия Верочкиной подруги, осталось только несколько их телефонных разговоров.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.