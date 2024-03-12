Их роли оказались пророческими: советские актёры, которых ждала схожая с их персонажами участь

Советские актёры, которые повторили судьбу своего персонажа

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала истории трёх деятелей кино, которые мистическим образом повторили судьбу своего героя в картине.

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Наталья Гусева

Актриса известна по роли Алисы в фильме "Гостья из будущего". Когда Наталья Гусева окончила школу, то поступила на биотехнолога, после чего начала строить карьеру в этой сфере. Так, актриса работала в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Там была разработана вакцина от коронавируса.

А в молодости она снималась в картине "Лиловый шар", где её персонаж избавил наш мир от вируса вражды.

Константин Хабенский

В начале своей карьеры актёр принял участие в фильме "Женская собственность". По сюжету возлюбленная героя Константина Хабенского умирает по причине тяжёлой болезни — рака.

В жизни актёра произошла аналогичная ситуация. В 2008 году скончалась Анастасия Смирнова, его супруга, из-за онкологии.

Татьяна Агафонова

Актриса сыграла в фильме "Одиноким предоставляется общежитие" Лизу Лаптеву. В определённый момент картины, ей сказали: "Век тебе жениха не видать!"

Фраза оказалась пророческой. В жизни Татьяны Агафоновой произошла аналогичная история: она так и не нашла своего суженного. Несколько предложений она лично отвергла, так как к тем мужчинам у неё не было каких-либо чувств.