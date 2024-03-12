Хирург Мадина Байрамукова раскрыла секрет молодости телеведущей Екатерины Андреевой

Пластический хирург Байрамукова рассказала, что Андреева сохраняет молодость при помощи инъекций

Звезда российского телевидения и кино Екатерина Андреева, несмотря на свой 58-летний возраст, выглядит просто великолепно. Мадина Байрамукова, пластический хирург и дерматолог-косметолог, раскрыла секреты красоты неувядающей знаменитости.

Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official

По ее словам, Андреева использует комбинированный подход, включающий аппаратные и инъекционные методы. Она делает плазмолифтинг, чтобы укрепить ткани и омолодить кожу. Но следов вмешательства пластического хирурга она не увидела.

Кроме того, сама актриса признавалась, что поддерживает состояние кожи иглоукалыванием по древнему китайскому способу, когда врач вводит 300 игл на лицо, шею и руки.

Байрамукова рекомендует Андреевой помимо прочего сделать корнер-лифтинг для улучшения формы губ. Это малоинвазивная процедура, которая длится около 40 минут и делается под местной анестезией. После операции не требуется удалять швы, потому что они формируются с помощью рассасывающегося материала.