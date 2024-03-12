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Мнение экспертов о том какие 3 стереотипа об отношениях мы почерпнули из кино

3 стереотипа об отношениях сложившиеся под влиянием Голливуда

Кино

Кинематограф оказывает огромное влияние на общественное мнение, часто формируя не совсем верные представления об отношениях. Например, многие, основываясь на красивых историях любви из голливудских фильмов, верят, что в жизни их ждет то же самое. Нужно учиться отделять правду от вымысла, чтобы не разочароваться и не упустить, может, не самые романтические, но настоящие чувства.

Roxette - It Must Have Been Love (FMV) (Pretty Woman)

Какие 3 стереотипа из кино мы часто принимаем за правду?

Первый: мужчина готов приложить массу усилий, чтобы завоевать незнакомку. В реальной жизни такое поведение выглядит, как минимум, необычно. Конечно, приятно делать что-то особенное для своей возлюбленной. Но тратить много времени и ресурсов на человека, которого едва знаешь, бесполезно и даже странно. Поэтому не следует предъявлять особых требований к новым знакомым. Нужно для начала установить контакт, узнать друг друга, дождаться чтобы возникла взаимная симпатия. Назойливые ухаживания неприятного вам человека навряд ли обрадуют вас.

Второй: между людьми разного социального положения возможны счастливые отношения. В кино часто встречается тема мезальянса, когда бедная, но привлекательная девушка становится объектом внимания богатого поклонника. Такие случаи редкость, поскольку богачи обычно выбирают партнерш из своего круга — состоятельных и ухоженных. Ведь речь идет не только о страхе стать объектом охоты со стороны меркантильных барышень, но и уровне воспитания, образования, бытовых привычек. Не даром часто показывают, как бедные девушки путаются даже за правильно сервированным столом.

Третий: мужчины любят романтику. Важно помнить: это далеко не так. Большинству представителей сильного пола свойственны рационализм и практичность. Перегибать с ожиданиями нежности и романтических поступков не стоит, поскольку это неизбежно ведет к разочарованиям. Чаще всего мужчины даже грубоваты и забывчивы в плане всевозможных дат. Особенно, когда считают, что уже завоевали вас. И вообще, в быту они также нуждаются в заботе и опеке с вашей стороны.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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