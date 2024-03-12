Как мейн-кун Иннокентий из "Мастера и Маргариты" вёл себя во время съёмок

Кот Бегемот в фильме "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина стал одним из самых ярких персонажей. Его сыграл реальный кот породы мейн-кун по имени Иннокентий.
Узнав о пробах, хозяйка кота решила дать шанс своему питомцу стать актёром, и кот был утверждён на роль Бегемота. Это неудивительно, ведь в 2018 году Кеше на одной из выставок был присвоен титул чемпиона мира.
Кот участвовал во множестве мероприятий, которых в его жизни было около ста, и привык к камере. Он держался уверенно, не убегал и делал всё, что от него требовалось. Даже помощь его сестры Муши, которую хотели использовать в качестве дублёрши, пушистому актёру не потребовалась: Иннокентий со всем справлялся сам.
Режиссёр высоко ценил Кешу и порой называл его гениальным, а Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера, по-настоящему подружился с котом. Когда члены съёмочной команды собирались все вместе сфотографироваться, Цыганов вынес Кешу на красную дорожку и сказал, что без него сниматься нельзя.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.