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Эти три захватывающих фильма основаны на реальных историях

Захватывающие фильмы, основанные на реальных событиях

1:34
Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов с интересным сюжетом, которые основаны на реальных событиях.

Захватывающие фильмы, основанные на реальных событиях
Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одна, 2022 год

Картина снята по истории Ларисы Савицкой

Главная героиня вместе с возлюбленным 24 августа 1981 года садится на рейс, который следует из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Ничего не предвещает беды, однако самолёт сталкивается в небе с другим воздушным судном. Чудом Лариса приходит в сознание в тайге, среди обломков лайнера.

На глубине шести футов, 2017 год

История бывшего хоккеиста Эрика Лемарка послужила основой для фильма.

По сюжету картины, главный герой завершил свою спортивную карьеру. Однако он не может жить без острых эмоций. Поэтому Эрик Лемарк начинает испытывать тягу к сноубордингу. Однажды на горе Маммот закрывают все трассы, но главный герой всё же решает спуститься на спортивном снаряде. В результате он оказывается в ловушке — лавина сходит с вершины.

Сёрфер души, 2011 год

Фильм основан на событиях, которые произошли с молодой сёрфингисткой Бетани Хэмилтон.

В возрасте 13 лет во время одного из заплывов, на девушку нападает акула. В результате Бетани теряет левую руку. Однако она не сдаётся: после восстановления главная героиня вновь встаёт на доску и покоряет волны. При этом Бетани начинает успешно участвовать в соревнованиях на правах абсолютно здоровых сёрферов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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