Русская классика с иностранным акцентом: как зарубежные режиссёры экранизировали Достоевского

5 зарубежных фильмов по романам Достоевского

4:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Фёдор Достоевский — режиссёр на все времена и на все страны. Тонкая психология, которой отмечены его произведения, делают писателя популярным среди людей любых национальностей, в том числе среди режиссёров, которые с удовольствием снимали и снимают фильмы о мечущемся Родионе Раскольникове, о смиренном князе Мышкине, о доверчивом Мечтателе и о других персонажах русского классика.

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"Идиот" (Акира Куросава, 1951)

Акира Куросава был большим поклонником Достоевского и всегда мечтал его экранизировать, что и сделал, сняв фильм "Идиот". Действие перенесено в Японию, и герои — японцы, однако режиссёр тонко передал русский дух и атмосферу России, лишь чуть-чуть сохранив японский привкус. Режиссёр внимательно отнёсся к тексту Достоевского и передал именно те чувства и эмоции, которые испытывали герои "Идиота". Андрей Тарковский говорил о Тосиро Мифунэ, исполнившем одну из главных ролей, что это "самый русский из всех Рогожиных".

"Белые ночи" (Лукино Висконти, 1957)

Действие "Белых ночей" происходит в Италии. Лукино Висконти существенно изменил сюжет и характеры героев, сделав их более "приземлёнными", однако основная нить осталась прежней: девушка ждёт жениха, который обещал вернуться, но пропал, и встречает на ночной улице незнакомца, с которым начинает гулять и делиться своими мыслями и переживаниями. Висконти внимательно отнёсся к декорациям. Он умышленно хотел создать атмосферу искусственного мира и поэтому использовал полупрозрачный тюль, подразумевающий туман. Снег также был создан искусственно.

"Кроткая" (Робер Брессон, 1969)

Творчество Робера Брессона во многом похоже на творчество Достоевского: оба скрупулёзно исследовали человеческую душу и бросали своих героев в бездну горя и отчаяния, чтобы потом осветить её падающими откуда-то высоко с небес лучами солнца и подарить надежду. Неудивительно, что Брессон экранизировал Достоевского. "Кроткая" — первый цветной фильм этого режиссёра, и цвет сыграл в нём важную роль. Нежная весенняя палитра контрастирует с трагическим событием, произошедшим в жизни ростовщика. Он сидит у гроба покончившей с собой молодой жены и вспоминает их короткую совместную жизнь.

"Преступление и наказание" (Ани Каурисмяки, 1983)

Ани Каурисмяки "поселил" героев "Преступления и наказания" в Финляндию. Съёмки этого фильма стали вызовом Альфреду Хичкоку, заявившему, что перенести литературное произведение на экран невозможно. Позже Каурисмяки признавался, что этот роман действительно оказался довольно сложным для экранизации. Режиссёр внёс некоторые изменения в сюжет. Так, главный герой теряет невесту и убивает не старуху-процентщицу, а зажиточного мужчину, по вине которого умерла девушка. Так же, как и Раскольников, герой фильма, совершив убийство, понимает, что убил не только другого человека, но и свою собственную душу.

"Двойник" (Ричард Айоади, 2013)

Ричард Айоади снял историю о робком и забитом человеке по имени Саймон Джеймс. Однажды в контору, где он работал, устроился некий Джеймс Саймон — человек с такой же внешностью, как и он, но с противоположным характером. Натурные съёмки проходили ночью, а съёмки в помещении — днём. Фильм был высоко оценён критиками и деятелями искусства.