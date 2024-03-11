Билли Айлиш и собака: Алёна Водонаева провела параллель между ними

Российская телеведущая Алёна Водонаева провела аналогию между певицей Билли Айлиш и собакой. Об этом пишет информационное агентство URA.Ru со ссылкой на её пост в Telegram-канале.
Она написала, что на церемонию вручения "Оскара" певица явилась в чёрно-белом наряде. По словам телеведущей, четвероногий друг в картине "Анатомия падения" имеет аналогичные цвета в своём окрасе.
"Билли Айлиш пришла на вручение премии "Оскар" в чёрно-белом костюме. Считайте, что Билли Айлиш и собака Месси из фильма "Анатомия падения" случайно пришли в одинаковом, так как собака тоже чёрно-белая", — заявила Алёна Водонаева.
Напомним, что фильм французского режиссёра Жюстин Трие и её соавтора Артура Харари "Анатомия падения" накануне удостоился одной из самых престижных премий в сфере кино за лучший оригинальный сценарий.
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