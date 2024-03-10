Сергей Безруков не оценил образ алкоголика, созданный фигуристом Алиевым под музыку Высоцкого

Безрукова освистали на турнире "Русский вызов" за критику номера фигуриста Алиева

1:33 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время второго в истории турнира шоу-программ "Русский вызов" проходившего в Санкт-Петербурге 9 марта Сергея Безрукова освистали за критику выступления Дмитрия Алиева под музыку Владимира Высоцкого.

Фото: t.me/sv_bezrukov

Сергей Безруков, приглашенный в состав жюри оказался в центре скандала, когда раскритиковал номер Дмитрия Алиева во втором отделении турнира. Экс-чемпион Европы исполнил шоу программу на песню "Моя цыганская" Владимира Высоцкого, и его выступление было встречено аплодисментами зрителей.

Безруков, воплотивший на экране глубокую и драматическую фигуру гениального русского поэта не оценил поверхностные отсылки к набившей оскомину теме пьянства.

"Дима, дорогой, мы с тобой знакомы. В прошлый раз ты выбрал песню на стихи Есенина. Ты — потрясающий мастер, то, что ты творишь на льду… ты — большой мастер. А теперь — получи: у тебя был образ алкоголика, а здесь песня-протест. При всем катании на льду драматизма мне не хватило. А он в тебе есть, — передали комментарии Безрукова журналисты из "КП Спорт".

Слова артиста были заглушены свистом с трибун. Часть зрителей возмутила реакция народного артиста России Сергея Безрукова на интерпретацию произведения Высоцкого молодым спортсменом.

Между тем, программы фигуристов в этом шоу призваны отразить многообразие исторических и культурных традиций России. В прошлом году турнир "Русский вызов" выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин.