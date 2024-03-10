Сергей Безруков не оценил образ алкоголика, созданный фигуристом Алиевым под музыку Высоцкого

Во время второго в истории турнира шоу-программ "Русский вызов" проходившего в Санкт-Петербурге 9 марта Сергея Безрукова освистали за критику выступления Дмитрия Алиева под музыку Владимира Высоцкого.
Сергей Безруков, приглашенный в состав жюри оказался в центре скандала, когда раскритиковал номер Дмитрия Алиева во втором отделении турнира. Экс-чемпион Европы исполнил шоу программу на песню "Моя цыганская" Владимира Высоцкого, и его выступление было встречено аплодисментами зрителей.
Безруков, воплотивший на экране глубокую и драматическую фигуру гениального русского поэта не оценил поверхностные отсылки к набившей оскомину теме пьянства.
"Дима, дорогой, мы с тобой знакомы. В прошлый раз ты выбрал песню на стихи Есенина. Ты — потрясающий мастер, то, что ты творишь на льду… ты — большой мастер. А теперь — получи: у тебя был образ алкоголика, а здесь песня-протест. При всем катании на льду драматизма мне не хватило. А он в тебе есть, — передали комментарии Безрукова журналисты из "КП Спорт".
Слова артиста были заглушены свистом с трибун. Часть зрителей возмутила реакция народного артиста России Сергея Безрукова на интерпретацию произведения Высоцкого молодым спортсменом.
Между тем, программы фигуристов в этом шоу призваны отразить многообразие исторических и культурных традиций России. В прошлом году турнир "Русский вызов" выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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