Последние фильмы, снятые на основе произведений Стивена Кинга

Список последних экранизаций книг Стивена Кинга

2:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Стивен Кинг — один из наиболее известных писателей нашего времени. Его также именуют "королём ужасов". Pravda.Ru сделала подборку последних фильмов, которые были сняты по произведениям этого автора.

Фото: flickr.com by gorchakov.artem is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бугимен, 2023 год

Основан на рассказе "И пришёл бука".

По сюжету фильма, младшая дочь понимает, что с ней в доме поселился нежданный гость — страшный монстр. Спустя некоторое время к такому же выводу приходит и старшая из сестёр. На пару они пытаются доказать отцу наличие зла и заодно остаться невредимыми.

Кладбище домашних животных: Кровные узы, 2023 год

Роман "Кладбище домашних животных" лёг в основу картины, которая также является приквелом к фильму 2019 года.

Действие происходит в 1969 году. Джад Крэндалл планирует переехать со своей возлюбленной из родного городка в другое место. Однако им приходится вернуться, так как в стекло машины врезается птица, а на Норму, девушку парня, совершает нападение злой пёс. Они также замечают, что бывший друг Джада тоже ведёт себя странно.

Воспламеняющая взглядом, 2022 год

Фильм основан на одноимённом романе.

Чарли и её семья уже ни один год скрываются от правительства. Дело в том, что девочка наделена сверхъестественными способностями — она может управлять огнём. Однако контролировать свой дар ей становится всё труднее.

Телефон мистера Харригана, 2022 год

Фильм снят по повести из сборника "Будет кровь".

Действие картины происходит в 2003 году. Мальчик по имени Крэйг устраивается на работу к пожилому миллиардеру Харригану. Они становятся друзьями. Однако спустя несколько лет случается несчастье: мужчина погибает. Крэйг кладёт ему в гроб телефон, который ранее он ему подарил. Спустя один день, мальчик получает от дедушки смс…