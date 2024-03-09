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Последние фильмы, снятые на основе произведений Стивена Кинга

Список последних экранизаций книг Стивена Кинга

2:03
Кино

Стивен Кинг — один из наиболее известных писателей нашего времени. Его также именуют "королём ужасов". Pravda.Ru сделала подборку последних фильмов, которые были сняты по произведениям этого автора.

Список последних экранизаций книг Стивена Кинга
Фото: flickr.com by gorchakov.artem is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бугимен, 2023 год

Основан на рассказе "И пришёл бука".

По сюжету фильма, младшая дочь понимает, что с ней в доме поселился нежданный гость — страшный монстр. Спустя некоторое время к такому же выводу приходит и старшая из сестёр. На пару они пытаются доказать отцу наличие зла и заодно остаться невредимыми.

Кладбище домашних животных: Кровные узы, 2023 год

Роман "Кладбище домашних животных" лёг в основу картины, которая также является приквелом к фильму 2019 года.

Действие происходит в 1969 году. Джад Крэндалл планирует переехать со своей возлюбленной из родного городка в другое место. Однако им приходится вернуться, так как в стекло машины врезается птица, а на Норму, девушку парня, совершает нападение злой пёс. Они также замечают, что бывший друг Джада тоже ведёт себя странно.

Воспламеняющая взглядом, 2022 год

Фильм основан на одноимённом романе.

Чарли и её семья уже ни один год скрываются от правительства. Дело в том, что девочка наделена сверхъестественными способностями — она может управлять огнём. Однако контролировать свой дар ей становится всё труднее.

Телефон мистера Харригана, 2022 год

Фильм снят по повести из сборника "Будет кровь".

Действие картины происходит в 2003 году. Мальчик по имени Крэйг устраивается на работу к пожилому миллиардеру Харригану. Они становятся друзьями. Однако спустя несколько лет случается несчастье: мужчина погибает. Крэйг кладёт ему в гроб телефон, который ранее он ему подарил. Спустя один день, мальчик получает от дедушки смс…

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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