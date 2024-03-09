Три актёра, которые не подчинились режиссёру и настояли на своих условиях

Они бросили им вызов: актёры, которые отказались исполнять волю режиссёра

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Обычно актёры выполняют указания режиссёров. Однако среди них есть те, которые отказались это делать. Pravda.Ru собрала истории трёх подобных актёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

Джин Хэкмен, "Супермен"

Джин Хэкмен сыграл в фильме "Супермен" 1978 года злодея Лекса Лютора. Для роли его попросили побриться налысо, но он категорически не захотел исполнять это требование. Поэтому создатели фильма решили обыграть прическу героя. Они сделали вид, как будто Лекс Лютор носит шиньоны. Лишь для одной сцены его загримировали. Тогда он предстал на экране лысым.

Марго Робби, "Тарзан. Легенда"

В фильме актриса исполнила роль Джейн, возлюбленной Тарзана. Для участия в картине её попросили чуть похудеть. Однако она не захотела этого делать.

Девушка считала, что чересчур худая Джейн будет смотреться на экране странно, поскольку фильм рассказывает о героях XIX столетия, когда господствовали совсем другие нормы красоты.

Но была и ещё одна причина. Марго Робби рассказывала, что съёмки проходили в Великобритании. По её словам, ей было сложно отказать себе в местных блюдах.

Сара Джессика Паркер, "Свободные"

Для роли Расти, Сару Джессику Паркер попросили перекрасить волосы в рыжий цвет. Но актриса не пожелала травмировать свою шевелюру. Поэтому создатели проекта предложили роль другой деятельнице кино — Трейси Нельсон. Однако она не смогла принять участие в картине. Пришлось вернуться к кандидатуре Сары на её условиях.