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Премию "Фигаро" им. Андрея Миронова вручили в Санкт-Петербурге 8 марта. Уже в 14-й раз

Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова

1:01
Кино

Накануне стали известны имена деятелей кино, которые получили премию "Фигаро" имени Андрея Миронова. Об этом сообщили в ТАСС.

Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова
Фото: commons.wikimedia.org by Gerarus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Их назвали в Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Так, лауреатом премии стала режиссёр Алла Сурикова, актёры Владимир Стеклов, Владимир Гостюхин, Максим Аверин, Сергей Курышев, Виктория Исакова, Александр Чевычелов,Татьяна Захарова и Анвар Либабов. При этом были отмечены также деятели музыки и литературы, художник-модельер.

Премия "Фигаро" традиционно присуждается за заслуги в области актёрского драматического искусства. Вчера её вручили уже в 14-й раз, а впервые награждение прошло в 2011 году. Существует три номинации премии:

  • "Лучшие из лучших";
  • "За служение русскому репертуарному театру";
  • "За служение Театральному Отечеству".

Pravda.Ru также рассказала об интересных фактах из жизни Андрея Миронова. Их мало кто знает.

Вручение премии "Фигаро"-6
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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