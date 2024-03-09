Премию "Фигаро" им. Андрея Миронова вручили в Санкт-Петербурге 8 марта. Уже в 14-й раз

Накануне стали известны имена деятелей кино, которые получили премию "Фигаро" имени Андрея Миронова. Об этом сообщили в ТАСС.
Их назвали в Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Так, лауреатом премии стала режиссёр Алла Сурикова, актёры Владимир Стеклов, Владимир Гостюхин, Максим Аверин, Сергей Курышев, Виктория Исакова, Александр Чевычелов,Татьяна Захарова и Анвар Либабов. При этом были отмечены также деятели музыки и литературы, художник-модельер.
Премия "Фигаро" традиционно присуждается за заслуги в области актёрского драматического искусства. Вчера её вручили уже в 14-й раз, а впервые награждение прошло в 2011 году. Существует три номинации премии:
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