Премию "Фигаро" им. Андрея Миронова вручили в Санкт-Петербурге 8 марта. Уже в 14-й раз

Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне стали известны имена деятелей кино, которые получили премию "Фигаро" имени Андрея Миронова. Об этом сообщили в ТАСС.

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Их назвали в Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Так, лауреатом премии стала режиссёр Алла Сурикова, актёры Владимир Стеклов, Владимир Гостюхин, Максим Аверин, Сергей Курышев, Виктория Исакова, Александр Чевычелов,Татьяна Захарова и Анвар Либабов. При этом были отмечены также деятели музыки и литературы, художник-модельер.

Премия "Фигаро" традиционно присуждается за заслуги в области актёрского драматического искусства. Вчера её вручили уже в 14-й раз, а впервые награждение прошло в 2011 году. Существует три номинации премии:

"Лучшие из лучших";

"За служение русскому репертуарному театру";

"За служение Театральному Отечеству".

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