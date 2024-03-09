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Компания Netflix выложила в сеть финальный трейлер сериала "Задача трёх тел" об инопланетянах

Netflix опубликовал финальный трейлер сериала "Задача трёх тел"

0:53
Кино

На YouTube-канале компании Netflix появился финальный трейлер предстоящего научно-фантастического сериала "Задача трёх тел".

Netflix опубликовал финальный трейлер сериала "Задача трёх тел"
Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ожидается, что премьера кинокартины состоится 21 марта 2024 года. Сериал основан на трилогии писателя из Китая Лю Цысиня — "Память о прошлом Земли". Его произведения стали популярны не только на родине, но и в других странах. Сериал будет состоять из восьми серий. Режиссёры ленты — Минки Спиро, Джереми Подсва и Дерек Цан.

По сюжету будущего сериала, Китай отправляет сигнал в космическое пространство. Страна хочет получить "ответ" от инопланетных цивилизаций. И он приходит в начале XXI столетия. Однако цивилизация, которая его уловила, захотела колонизировать нашу планету, ведь их мир практически уничтожен.

3 Body Problem | Final Trailer | Netflix
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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