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Ужасают и смешат: фильмы об экспериментах над людьми

Названы 5 лучших фильмов об экспериментах над людьми

1:43
Кино

Фильмы об опасных экспериментах и научных опытах интригуют и притягивают зрителей. Эта подборка для тех, кто любит такой жанр.

Названы 5 лучших фильмов об экспериментах над людьми
Фото: pinterest.com by Chris Narciss is licensed under public domain

Стэнфордский тюремный эксперимент (2015) основан на реальных событиях. Психолог нашёл добровольцев, которым раздаёт роли надзирателей и заключённых. В импровизированной тюрьме с камерами участникам предстоит пройти испытание властью. В определённый момент исследование выходит из-под контроля.

Коматозники (1990) рассказывает о том, как ученики медицинского института решают провести эксперимент, чтобы узнать есть ли жизнь после смерти. Для этого они доводят друг друга до состояния клинической смерти.

Философы: Урок выживания (2013) — триллер о психологии. Учитель философии проводит умозрительный эксперимент над студентами. В подземном бункере придётся спасаться от ядерного взрыва. Там может находиться только 10 человек. А в классе — 21 ученик. Студентам необходимо решить задачу, кто пойдёт в бункер, а кто — умрёт, пользуясь лишь логикой.

Посылка (2009) повествует о девушке, которой к дому под дверь положили посылку с красной кнопкой. Незнакомый человек предлагает исполнение желания, если героиня нажмёт на неё. Но при этом кто-то, незнакомый ей, умрёт.

Куб (1997) — классический триллер. По сюжету 6 человек попадают в лабиринт с большим количеством комнат. В некоторых из них находятся смертельные ловушки. Герои не знают куда идти, но им нужно быстрее выйти оттуда, потому что у них нет еды и воды.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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