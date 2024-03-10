Цензура СССР запретила серию легендарного мультфильма: что не так с котом Леопольдом

Стало известно, почему цензура СССР запретила мультфильм "Месть кота Леопольда"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Многие помнят легендарную фразу "ребята, давайте жить дружно", которую произносил добрый кот Леопольд из знаменитого советского мультфильма. Но эпизода, созданного в 1975 году, могло бы не быть из-за цензуры.

Фото: pinterest.com by Jarmila-Jaruš is licensed under public domain

В "Мести кота Леопольда" вредные мыши так замучили бедного главного героя, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью. Доктор назвал кота слишком добрым и прописал ему "Озверин". Но, как все помнят, в итоге всё закончилось хорошо.

Авторы sport24. ru сделали два предположения, почему советские цензоры "положили фильм на полку" до 1981 года. Во-первых, мультик показался им слишком мрачным. Вторая версия — политическая. Как раз в это время между Советским Союзом и Китаем были натянутые отношения. Пекин винил Москву в излишней мягкости в некоторых геополитических вопросах. И со стороны могло показаться, что излишне добрый Леопольд — это намёк на советскую власть.

Создатели мультфильма приняли к сведению критику и дальше дела у этого проекта пошли хорошо. Новые эпизоды выходили регулярно и полюбились детям и взрослым.