Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что в игре появятся Трикстер и Мистическое копьё
Под Коломной начнут выращивать съедобных лягушек
Самые непопулярные собаки
Александра Петрова и его молодую жену начал поглощать быт без излишеств
Autoblog: новый автомобиль Dodge Charger 2024 сохранит основные черты концепта
Current Biology: млекопитающие саванны боятся звуков человека больше львиных
Пять тенелюбивых растения
В новом кампусе Google не смогли наладить Wi-Fi
10 надежных способов хранения денег во время путешествий: советы от опытного туриста
Цензура СССР запретила серию легендарного мультфильма: что не так с котом Леопольдом

Стало известно, почему цензура СССР запретила мультфильм "Месть кота Леопольда"

1:15
Кино

Многие помнят легендарную фразу "ребята, давайте жить дружно", которую произносил добрый кот Леопольд из знаменитого советского мультфильма. Но эпизода, созданного в 1975 году, могло бы не быть из-за цензуры.

Стало известно, почему цензура СССР запретила мультфильм "Месть кота Леопольда"
Фото: pinterest.com by Jarmila-Jaruš is licensed under public domain

В "Мести кота Леопольда" вредные мыши так замучили бедного главного героя, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью. Доктор назвал кота слишком добрым и прописал ему "Озверин". Но, как все помнят, в итоге всё закончилось хорошо.

Авторы sport24. ru сделали два предположения, почему советские цензоры "положили фильм на полку" до 1981 года. Во-первых, мультик показался им слишком мрачным. Вторая версия — политическая. Как раз в это время между Советским Союзом и Китаем были натянутые отношения. Пекин винил Москву в излишней мягкости в некоторых геополитических вопросах. И со стороны могло показаться, что излишне добрый Леопольд — это намёк на советскую власть.

Создатели мультфильма приняли к сведению критику и дальше дела у этого проекта пошли хорошо. Новые эпизоды выходили регулярно и полюбились детям и взрослым.

Кот Леопольд. Серия 1. Месть кота Леопольда (1975)
Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Фиалки дома могут не радовать своим цветением. Даём некоторые рекомендации, чтобы этого избежать
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Последние материалы
В новом кампусе Google не смогли наладить Wi-Fi
10 надежных способов хранения денег во время путешествий: советы от опытного туриста
Сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова исполнилось 8 лет
Boeing 777 вернулся в аэропорт после потери колеса
AGU: корабли не только притягивают, но и инициируют образование молний
Новый кроссовер Rivian R2 навяжет конкуренцию Tesla Model Y: продажи начнутся в 2026 году
Сорт баклажанов "Алексеевский"
Как себя ведет разъяренная кошка
LEGO анонсировала новый набор, посвящённый Марио
CarsDirect: Kia предлагает скидки для покупателей на новый внедорожник EV9
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников