Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В сети появился трейлер фильма "Аркадия" с Николасом Кейджем
Россияне возмутились возможным возвращением Яны Трояновой*
Рассказываем о том, как ухаживать за шелковицей
Картофельное пюре с тремя видами сыра: по-настоящему праздничный гарнир
NYT: союз между США и Украиной дает трещину
Джигурда заявил, что бойцы СВО относятся снисходительно к поступкам и словам Пугачевой
В Турции ведутся переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении
Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?
ЛДПР выступила с предложением о расширении особого порядка для поступления в ВУЗ
Многие звезды явно не в себе: Фобии, одержимости и психозы самых известных голливудских звезд

Джонни Депп, Бекхем, Турман и другие звезды страдают от фобий, одержимостей и психозов

4:07
Кино

Звезды также подвержены фобиям и психозам, как и обычные люди. Даже огромные деньги и связи не в силах спасти их от расстройств и они вынуждены вести ежедневные битвы со своими страхами.

Джонни Депп, Бекхем, Турман и другие звезды страдают от фобий, одержимостей и психозов
Фото: https://media.vanityfair.com/

Камерон Диаз, к примеру, не переносит дверные ручки из-за своего ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), связанного с боязнью прикасаться к ним.

Джессика Альба, наоборот, видит плюсы в своем синдроме навязчивых состояний, который выражается в перфекционизме и даже в чем-то помогает ей добиваться успеха в Голливуде.

У Шарлиз Терон обсессивно-компульсивный синдром проявляется в стремлении к полному контролю и порядку. Даже когда она в гостях, ее беспокоит, что все не организовано неидеально.

Джонни Депп, известный своими страхами перед клоунами и мимами, когда-то в детстве был напуган на цирковом представлении.

У Натали Портман страх перед мультфильмами, особенно смурфиками. Это стало причиной ее отказа работать с озвучкой анимационных фильмов, кроме одного эпизода в сериале "Симпсоны".

Дэвид Бекхэм одержим симметрией. Его фобия — атаксиофобия — находит свое выражение в строгом размещении вещей в доме, хранении продуктов в трех холодильниках разного назначения и стремлении к четному количеству банок и бутылок.

Ума Турман страдает клаустрофобией. Трудно представить сколько нервов ей стоил эпизод во второй части "Убить Билла", где ее героиня попала в тесный гроб и самостоятельно выбиралась оттуда.

Вайнона Райдер испытывает боязнь воды после случая, когда она чуть не утонула в 12 лет. Этот страх очень мешал ей при съемках "Чужого", когда актриса должна была много плавать. Помогли три спасателя, которых режиссер приставил к ней. Помимо этого, актриса страдает клептоманией и неоднократно попадала в скандальные истории из-за мелкого воровства в магазинах. В 2002 году ей было назначено лечение, потому что строить карьеру публичному человеку с такой манией просто невозможно.

Кэтрин Зета-Джонс не может контролировать свое настроение из-за легкой формы маниакально-депрессивного психоза, развитие которого связали с тем, что ее муж Майкл Дуглас болен раком горла. Эта болезнь, известная как биполярное расстройство, проявляется через симптомы мании (взвинчивание, беспокойство) и депрессии (тоска, заторможенность). Она есть и у самого Майкла Дугласа, а также у Рассела Бренда, Мела Гибсона, Стивена Фрая, Эминема и других звезд.

Актриса Кристен Стюарт избегает лошадей после того, как упала и сломала руку. Ее героиня в фильме "Белоснежка и охотник" владеет верховой ездой, так что Стюарт пришлось преодолевать свои страхи с тренерами и успокаивающими таблетками.

Николь Кидман с детства испытывала страх перед бабочками. Учитывая, что в Австралии множество видов этих насекомых, Кидман приходилось искать обходные пути к школе. Став знаменитостью, она пыталась преодолеть свой страх, но безрезультатно.

Актер Брэд Питт скрывает свой страх перед собственными ступнями. Он даже попросил заменить кожаные сандалии на сапоги в фильме "Троя". Питт также признался, что боится пауков и акул. Кроме того он не различает лиц других людей из-за прозопагнозии. Актер сетует, что испытывает трудности в запоминании лиц людей, что создает превратное впечатление о нем.

Орландо Блум ненавидит свиней. На съемках "Царства небесного". Он был страшно напуган, когда один из кабанов случайно выбежал из загона.

У Джастина Тимберлейка наблюдается синдром дефицита внимания, из-за которого ему сложно концентрироваться и выполнять монотонные действия. Он даже имел проблемы с обучаемостью в детстве.

Актриса Скарлетт Йоханссон обожает чистоту, но слишком одержима этим. Если она въезжает в отель, то обычно сама делает уборку, не доверяя горничным. И это все из-за того что она боится грязи, вирусов и насекомых в доме. Это вызывает у нее приступы верминофобии.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Нагиев не смог вести вокальное шоу "Голос", так как дал согласие на участие в других проектах
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
Последние материалы
Джигурда заявил, что бойцы СВО относятся снисходительно к поступкам и словам Пугачевой
В Турции ведутся переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении
Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?
ЛДПР выступила с предложением о расширении особого порядка для поступления в ВУЗ
Работники страхования оказались самыми щедрыми в выборе подарков на 8 марта
Блогер Maddyson прокомментировал отсутствие русского дубляжа в S.T.A.L.K.E.R.
Бессараб заявила, что с 1 апреля пенсия будет повышена почти 4 миллионам россиян
Анна Семенович показала свой образ с челкой
Прохор Шаляпин поздравил женщин с 8 марта: миллион алых роз
Почему кот все метит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников