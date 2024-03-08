Многие звезды явно не в себе: Фобии, одержимости и психозы самых известных голливудских звезд

Джонни Депп, Бекхем, Турман и другие звезды страдают от фобий, одержимостей и психозов

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Звезды также подвержены фобиям и психозам, как и обычные люди. Даже огромные деньги и связи не в силах спасти их от расстройств и они вынуждены вести ежедневные битвы со своими страхами.

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Камерон Диаз, к примеру, не переносит дверные ручки из-за своего ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), связанного с боязнью прикасаться к ним.

Джессика Альба, наоборот, видит плюсы в своем синдроме навязчивых состояний, который выражается в перфекционизме и даже в чем-то помогает ей добиваться успеха в Голливуде.

У Шарлиз Терон обсессивно-компульсивный синдром проявляется в стремлении к полному контролю и порядку. Даже когда она в гостях, ее беспокоит, что все не организовано неидеально.

Джонни Депп, известный своими страхами перед клоунами и мимами, когда-то в детстве был напуган на цирковом представлении.

У Натали Портман страх перед мультфильмами, особенно смурфиками. Это стало причиной ее отказа работать с озвучкой анимационных фильмов, кроме одного эпизода в сериале "Симпсоны".

Дэвид Бекхэм одержим симметрией. Его фобия — атаксиофобия — находит свое выражение в строгом размещении вещей в доме, хранении продуктов в трех холодильниках разного назначения и стремлении к четному количеству банок и бутылок.

Ума Турман страдает клаустрофобией. Трудно представить сколько нервов ей стоил эпизод во второй части "Убить Билла", где ее героиня попала в тесный гроб и самостоятельно выбиралась оттуда.

Вайнона Райдер испытывает боязнь воды после случая, когда она чуть не утонула в 12 лет. Этот страх очень мешал ей при съемках "Чужого", когда актриса должна была много плавать. Помогли три спасателя, которых режиссер приставил к ней. Помимо этого, актриса страдает клептоманией и неоднократно попадала в скандальные истории из-за мелкого воровства в магазинах. В 2002 году ей было назначено лечение, потому что строить карьеру публичному человеку с такой манией просто невозможно.

Кэтрин Зета-Джонс не может контролировать свое настроение из-за легкой формы маниакально-депрессивного психоза, развитие которого связали с тем, что ее муж Майкл Дуглас болен раком горла. Эта болезнь, известная как биполярное расстройство, проявляется через симптомы мании (взвинчивание, беспокойство) и депрессии (тоска, заторможенность). Она есть и у самого Майкла Дугласа, а также у Рассела Бренда, Мела Гибсона, Стивена Фрая, Эминема и других звезд.

Актриса Кристен Стюарт избегает лошадей после того, как упала и сломала руку. Ее героиня в фильме "Белоснежка и охотник" владеет верховой ездой, так что Стюарт пришлось преодолевать свои страхи с тренерами и успокаивающими таблетками.

Николь Кидман с детства испытывала страх перед бабочками. Учитывая, что в Австралии множество видов этих насекомых, Кидман приходилось искать обходные пути к школе. Став знаменитостью, она пыталась преодолеть свой страх, но безрезультатно.

Актер Брэд Питт скрывает свой страх перед собственными ступнями. Он даже попросил заменить кожаные сандалии на сапоги в фильме "Троя". Питт также признался, что боится пауков и акул. Кроме того он не различает лиц других людей из-за прозопагнозии. Актер сетует, что испытывает трудности в запоминании лиц людей, что создает превратное впечатление о нем.

Орландо Блум ненавидит свиней. На съемках "Царства небесного". Он был страшно напуган, когда один из кабанов случайно выбежал из загона.

У Джастина Тимберлейка наблюдается синдром дефицита внимания, из-за которого ему сложно концентрироваться и выполнять монотонные действия. Он даже имел проблемы с обучаемостью в детстве.

Актриса Скарлетт Йоханссон обожает чистоту, но слишком одержима этим. Если она въезжает в отель, то обычно сама делает уборку, не доверяя горничным. И это все из-за того что она боится грязи, вирусов и насекомых в доме. Это вызывает у нее приступы верминофобии.