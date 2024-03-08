Кинокомпания "Марс Медиа" переснимет советский кинохит Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса"

В России снимут римейк советского фильма-сказки "Варвара-краса, длинная коса"

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Российская кинокомпания "Марс Медиа" планирует снять римейк культовой советской сказки "Варвара-краса, длинная коса", режиссером которой был легендарный Александр Роу.

"Должок" из сказки "Варвара краса - длинная коса"

По словам основателя компании "Марс Медиа", Сарика Андреасяна, отечественный кинорынок находится в стадии становления после ухода иностранных конкурентов. Сейчас очень хорошо заходят российские фильмы положенные на основу истории, классики и сюжетов старых советских мультфильмов и картин.

В прошлом году кассовые сборы от проката фильма "Чебурашка" составили 6,7 млрд рублей. Также на экраны вышли другие подобные фильмы: "По щучьему велению", "Бременские музыканты" и "Летучий корабль". Следующий год будет отмечен экранизацией "Варвары-красы, длинной косы", анонсированной кинокомпанией "Марс Медиа". Создатели обещают учесть современные реалии, сохраняя при этом атмосферу оригинального фильма.

"Осовременят деталями, в которых зритель будет считывать сегодняшнюю эпоху", — заявили в компании.

Съемки популярной сказки запланированы на 2025 год, подробности об актерском составе и тонкостях сюжетной линии пока не раскрываются.