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На ВДНХ прошёл предпремьерный показ документального фильма о чудесном выздоровлении Костомарова и его новой жизни

На ВДНХ состоялся предпремьерный показ документального фильма о Романе Костомарове

1:24
Кино

На ВДНХ прошёл предпремьерный показ долгожданного документального фильма "Роман Костомаров: рождённый дважды".

На ВДНХ состоялся предпремьерный показ документального фильма о Романе Костомарове
Фото: vk.com by https://vk.com/id812349072 is licensed under public domain

Фильм начинается с нагнетающих атмосферу чёрно-белых кадров с бегущими животными и летящими птицами. Эти кадры сменяются темнотой, звуком медицинских инструментов и тревожными лицами врачей. После того как экран в очередной раз затемнился, появился сам Роман Костомаров. Он начал зачитывать строки из песни Игоря Корнелюка "Город, которого нет", в которой ключевой фразой стала "бесконечной надеждой согрет".

Костомаров и правда выжил благодаря бесконечной надежде, а ещё, как он сам признался, благодаря бесконечной любви. Фигурист уверен, что, если бы его жены Оксаны Домниной не было рядом и он не чувствовал бы её любви, он бы точно умер.

Друзья Костомарова рассказывали подробности о том, как он выбирался из глубочайшей пропасти. Выжить было практически невозможно, у Костомарова был всего один шанс на миллион, но именно этот шанс ему и выпал. В фильме хорошо видно, что Костомаров не только не пал духом, но даже не разучился шутить. Иногда его шутки грустные, например, он часто говорит, что у него теперь бесплатная парковка и не нужно делать маникюр и педикюр, но маленькая дочка — "полицейский хорошего настроения" — сразу же выписывает папе штрафы за такой юмор.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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