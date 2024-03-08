Ирина Безрукова заявила, что Кологривый был неправ, позволив себе критику в адрес Смоктуновского и Абдулова

Ирина Безрукова назвала неэтичными высказывания Кологривого в адрес советских артистов

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Кологривый категоричен в своём отношении к некоторым советским артистам, особенно если у них не было актёрского образования, как у Иннокентия Смоктуновского. Даже талант для Кологривого слабый аргумент в их пользу. Ирина Безрукова прокомментировала резкие высказывания актёра об умерших звёздах советского экрана.

Фото: vk.com by https://vk.com/bezrukova_official is licensed under public domain

Актриса считает, что никто не вправе критиковать признанных мэтров, особенно те, кто сами не создали ничего более выдающегося. Она назвала слова Кологривого неэтичными и добавила, что лично не знакома с Никитой, только несколько раз здоровалась с ним в театре.

"Скажу одно: перед тем как разрушать всё старое, людям "на баррикадах искусства" сначала было бы неплохо самим создать что-то новое в сфере культуры, действительно значимое, монументальное, что останется на века. А история в итоге всё расставит на свои места. Да и в целом не очень этично высказываться в адрес мэтров, которых уже нет в живых. Они ответить не могут", — сказала Безрукова изданию passion.ru.

Она добавила, что советские актёры вряд ли стали бы отвечать на подобную критику, даже если бы могли.

В список актёров, подвергшихся критике Кологривого, кроме Смоктуновского попал Александр Абдулов, однако он похвалил Валерия Золотухина и Николая Караченцова.