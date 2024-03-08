Ирина Безрукова заявила, что Кологривый был неправ, позволив себе критику в адрес Смоктуновского и Абдулова

Никита Кологривый категоричен в своём отношении к некоторым советским артистам, особенно если у них не было актёрского образования, как у Иннокентия Смоктуновского. Даже талант для Кологривого слабый аргумент в их пользу. Ирина Безрукова прокомментировала резкие высказывания актёра об умерших звёздах советского экрана.
Актриса считает, что никто не вправе критиковать признанных мэтров, особенно те, кто сами не создали ничего более выдающегося. Она назвала слова Кологривого неэтичными и добавила, что лично не знакома с Никитой, только несколько раз здоровалась с ним в театре.
"Скажу одно: перед тем как разрушать всё старое, людям "на баррикадах искусства" сначала было бы неплохо самим создать что-то новое в сфере культуры, действительно значимое, монументальное, что останется на века. А история в итоге всё расставит на свои места. Да и в целом не очень этично высказываться в адрес мэтров, которых уже нет в живых. Они ответить не могут", — сказала Безрукова изданию passion.ru.
Она добавила, что советские актёры вряд ли стали бы отвечать на подобную критику, даже если бы могли.
В список актёров, подвергшихся критике Кологривого, кроме Смоктуновского попал Александр Абдулов, однако он похвалил Валерия Золотухина и Николая Караченцова.
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