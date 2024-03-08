Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как бороться с болезнями, вредителями и сорняками без "химии"
Бузова рассказала, почему носит кольцо на среднем пальце
Женщины-лидеры в сфере страхования раскрыли свои предубеждения об отрасли
Автоэксперт Житнухин назвал Granta, Vesta, Niva Travel самыми надежными отечественными автомобилями
Покерный рогалик Balatro купили более 500 000 раз за 10 дней
15-минутная тренировка со штангой для начинающих
Стоимость аренды жилья в Москве втрое обгоняет среднюю по России
Acta Astronautica: инопланетяне могут увидеть искусственные сооружения Земли на расстоянии 3000 световых лет
Сравнение Mitsubishi Outlander и Kia Sorento: какой выбрать?
День рождения этих известных советских деятелей кино совпал с 8 марта, чудесным весенним праздником

Известные советские деятели кино, чей день рождения выпал на Международный женский день

1:18
Кино

Представляем вашему вниманию троих известных советских деятелей кино, которые появились на свет в чудесный день — 8 марта.

Известные советские деятели кино, чей день рождения выпал на Международный женский день
Фото: flickr.com by Sandeep Pawar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Евгений Матвеев

Сегодня советскому и российскому актёру, а также режиссёру Евгению Матвееву исполнилось бы 102 года. За свою плодотворную жизнь он успел поработать над многими проектами, среди которых есть картины "Любить по-русски", "Цыган", "Любовь земная" и другие.

За свои заслуги был удостоен многих почётных наград и звания народного артиста.

Александр Роу

Этого деятеля кино сейчас уже тоже нет в живых. Народному артисту РСФСР Александру Роу 8 марта исполнилось бы 118 лет. Его творческий путь был связан с экранизацией сказок. Например, он снял картины "Огонь, вода и... медные трубы", "Морозко" и "Варвара-краса, длинная коса", на которую в настоящем хотят сделать ремейк.

Борис Владимиров

В Международный женский день советскому и российскому актёру Борису Владимирову стало бы 92 года.

Наиболее всего он известен по роли старушки Авдотьи Никитичны. Напару с Вадимом Тонковым, который играл вторую бабушку — Веронику Маврикиевну, являлись гостями программы "Голубой огонёк".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Нагиев не смог вести вокальное шоу "Голос", так как дал согласие на участие в других проектах
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Последние материалы
Как бороться с болезнями, вредителями и сорняками без "химии"
Бузова рассказала, почему носит кольцо на среднем пальце
Женщины-лидеры в сфере страхования раскрыли свои предубеждения об отрасли
Автоэксперт Житнухин назвал Granta, Vesta, Niva Travel самыми надежными отечественными автомобилями
Покерный рогалик Balatro купили более 500 000 раз за 10 дней
15-минутная тренировка со штангой для начинающих
Стоимость аренды жилья в Москве втрое обгоняет среднюю по России
Acta Astronautica: инопланетяне могут увидеть искусственные сооружения Земли на расстоянии 3000 световых лет
Сравнение Mitsubishi Outlander и Kia Sorento: какой выбрать?
Худеем без диеты: повышаем скорость обмена веществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников