День рождения этих известных советских деятелей кино совпал с 8 марта, чудесным весенним праздником

Известные советские деятели кино, чей день рождения выпал на Международный женский день

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию троих известных советских деятелей кино, которые появились на свет в чудесный день — 8 марта.

Фото: flickr.com by Sandeep Pawar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Евгений Матвеев

Сегодня советскому и российскому актёру, а также режиссёру Евгению Матвееву исполнилось бы 102 года. За свою плодотворную жизнь он успел поработать над многими проектами, среди которых есть картины "Любить по-русски", "Цыган", "Любовь земная" и другие.

За свои заслуги был удостоен многих почётных наград и звания народного артиста.

Александр Роу

Этого деятеля кино сейчас уже тоже нет в живых. Народному артисту РСФСР Александру Роу 8 марта исполнилось бы 118 лет. Его творческий путь был связан с экранизацией сказок. Например, он снял картины "Огонь, вода и... медные трубы", "Морозко" и "Варвара-краса, длинная коса", на которую в настоящем хотят сделать ремейк.

Борис Владимиров

В Международный женский день советскому и российскому актёру Борису Владимирову стало бы 92 года.

Наиболее всего он известен по роли старушки Авдотьи Никитичны. Напару с Вадимом Тонковым, который играл вторую бабушку — Веронику Маврикиевну, являлись гостями программы "Голубой огонёк".