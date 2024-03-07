Певец SHAMAN научил итальянку Орнеллу Мути, с которой познакомился в Сочи, целоваться по-русски

SHAMAN рассказал Орнелле Мути о замечательной российской традиции целоваться трижды

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Познакомившись с Мути, он рассказал ей о российской традиции целоваться не два раза, как привыкло большинство итальянцев, а три.

Певец SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по русски

При знакомстве Звезда фильма "Укрощение строптивого" приветствовала Ярослава, поцеловав его в обе щеки, как это принято делать при встрече в Италии.

"В России три, потому что Бог любит Троицу", — пояснил Дронов русскую традицию целоваться трижды.

Так, они тепло пообщались, Дронов пригласил звезду итальянского кино на свой концерт, а она призналась, что будет рада поучаствовать в съемках его клипа.

Орнелла Мути частый гость в России. У нее русские корни: предки из Санкт-Петербурга — бабушка была пианисткой, дедушка — царским врачом. Они переехали в Эстонию после 1917 года, где у них родилась мама Орнеллы — Илзе Рената Краузе.