Актёр "Слова пацана" Иван Янковский прилетел в Петропавловск-Камчатский, отправился в торговый центр и не остался незамеченным

Фанаты поймали Ивана Янковского в камчатском торговом центре

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Иван Янковский, прославившийся после сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", прилетел в Петропавловск-Камчатский ради съёмок в новом сериале "Аутсорс", решил прогуляться по местному торговому центру и оказался окружён толпой фанатов.

Фото: vk.com by https://vk.com/ivanyankovskiygroup is licensed under public domain

Посетители торгового центра тут же забыли о своих покупках, подбежали к актёру и стали просить его разрешения сфотографироваться с ним. Янковский с готовностью позировал для фото с поклонниками.

Сериал "Аутсорт" выйдет в 2025 году. Это экранизация романа Дениса Драгунского "Дочь военного пенсионера". События происходят в 90-х годах, когда ещё не отменили смертную казнь, а главный герой, которого исполняет Янковский, приводит в исполнение смертные приговоры, но не испытывает восторга от своей деятельности.

Герой уверен, что этим делом должен заниматься не он и не другой посторонний человек, а близкие люди приговорённых к смерти. Он решает организовать собственный бизнес и отдавать убийства смертников "на аутсорс".