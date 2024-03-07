Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить кожу после солнца
Биолог Баранова опровергла новый ковид в Таиланде
Российский турист захотел покинуть Индию уже с первого дня пребывания
Питер Сучиу: Украина - кладбище танков
Какую сирень стоит посадить на даче?
Как защититься, если вас задним ходом задел другой автомобиль: практические советы
Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички
Foreign Policy: вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных
В Санкт-Петербурге поймана подозреваемая в сбыте наркотиков через Ozon
Подборка трёх занимательных фильмов о братьях наших меньших

Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях

1:20
Кино

Pravda.Ru подготовила подборку из трёх интересных фильмов, в которых главный герой — никто иной, как четвероногий друг.

Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях
Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Зов предков, 2020 год

Собака по имени Бэк счастливо живёт со своим хозяином Миллером в Калифорнии. Но однажды происходит несчастье — любимца похищают и отправляют в холодную Аляску. На новом месте питомец начинает развозить письма в упряжке. Именно на Аляске главный герой находит своё место в этом мире и становится хозяином собственной судьбы.

Кстати, в этом фильме снималась Карен Гиллан, известная актриса из Шотландии.

2. Путь домой, 2019 год

Однажды во время прогулки Лукас подбирает щенка. Он называет малыша Беллой. Из-за одного неприятного события, Лукасу с собакой приходится переехать. На новом месте ему ничего не остаётся, кроме как отдать любимицу на время родственнице своей девушки. Однако Белла начинает сильно скучать по хозяину. Она сбегает. Теперь ей предстоит долгий путь домой.

3. Собачья жизнь, 2017 год

Фильм о перерождении и поиске истинного предназначения. Четвероногий друг проживает несколько жизней и пытается понять свой настоящий смысл жизни. А во время одной из реинкарнаций, он даже встречает любимого хозяина из прошлого.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях" Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
Последние материалы
Как восстановить кожу после солнца
Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях
Биолог Баранова опровергла новый ковид в Таиланде
Российский турист захотел покинуть Индию уже с первого дня пребывания
Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях"
Питер Сучиу: Украина - кладбище танков
Какую сирень стоит посадить на даче?
Как защититься, если вас задним ходом задел другой автомобиль: практические советы
Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички
Foreign Policy: вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников