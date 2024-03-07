Подборка трёх занимательных фильмов о братьях наших меньших

Pravda.Ru подготовила подборку из трёх интересных фильмов, в которых главный герой — никто иной, как четвероногий друг.
1. Зов предков, 2020 год
Собака по имени Бэк счастливо живёт со своим хозяином Миллером в Калифорнии. Но однажды происходит несчастье — любимца похищают и отправляют в холодную Аляску. На новом месте питомец начинает развозить письма в упряжке. Именно на Аляске главный герой находит своё место в этом мире и становится хозяином собственной судьбы.
Кстати, в этом фильме снималась Карен Гиллан, известная актриса из Шотландии.
2. Путь домой, 2019 год
Однажды во время прогулки Лукас подбирает щенка. Он называет малыша Беллой. Из-за одного неприятного события, Лукасу с собакой приходится переехать. На новом месте ему ничего не остаётся, кроме как отдать любимицу на время родственнице своей девушки. Однако Белла начинает сильно скучать по хозяину. Она сбегает. Теперь ей предстоит долгий путь домой.
3. Собачья жизнь, 2017 год
Фильм о перерождении и поиске истинного предназначения. Четвероногий друг проживает несколько жизней и пытается понять свой настоящий смысл жизни. А во время одной из реинкарнаций, он даже встречает любимого хозяина из прошлого.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.