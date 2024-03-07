Подборка трёх занимательных фильмов о братьях наших меньших

Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru подготовила подборку из трёх интересных фильмов, в которых главный герой — никто иной, как четвероногий друг.

Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Зов предков, 2020 год

Собака по имени Бэк счастливо живёт со своим хозяином Миллером в Калифорнии. Но однажды происходит несчастье — любимца похищают и отправляют в холодную Аляску. На новом месте питомец начинает развозить письма в упряжке. Именно на Аляске главный герой находит своё место в этом мире и становится хозяином собственной судьбы.

Кстати, в этом фильме снималась Карен Гиллан, известная актриса из Шотландии.

2. Путь домой, 2019 год

Однажды во время прогулки Лукас подбирает щенка. Он называет малыша Беллой. Из-за одного неприятного события, Лукасу с собакой приходится переехать. На новом месте ему ничего не остаётся, кроме как отдать любимицу на время родственнице своей девушки. Однако Белла начинает сильно скучать по хозяину. Она сбегает. Теперь ей предстоит долгий путь домой.

3. Собачья жизнь, 2017 год

Фильм о перерождении и поиске истинного предназначения. Четвероногий друг проживает несколько жизней и пытается понять свой настоящий смысл жизни. А во время одной из реинкарнаций, он даже встречает любимого хозяина из прошлого.