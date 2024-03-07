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Сегодня Андрею Миронову исполнилось бы 83 года: малоизвестные и забавные факты об актёре

Малоизвестные, но весёлые факты об Андрее Миронове

2:29
Кино

Сегодня, 7 марта, блестящему советскому актёру Андрею Миронову исполнилось бы 83 года. Он известен по "Бриллиантовой руке", "Человеку с бульвара Капуцинов", "Три плюс два", "Будьте моим мужем" и многим другим фильмам, но не все знают, какие забавные случаи происходили с ним в жизни.

Малоизвестные, но весёлые факты об Андрее Миронове
Фото: vk.com by https://vk.com/club102157 is licensed under public domain

В детстве Миронов мог бы попасть в массовку фильма "Садко" режиссёра Александра Птушко, но маленький Андрюша с детства был очень брезгливым и втайне надел белоснежную куртку под лохмотья, которые предполагалось надевать на голое тело. Обман раскрылся, и будущего актёра отстранили от съёмок.

Миронов очень любил своих звёздных родителей Марию Миронову и Александра Менакера, но не хотел, чтобы его воспринимали исключительно как их сына, и коллеги часто подшучивали над ним по этому поводу. Например, однажды во время съёмок "Бриллиантовой руки" Юрий Никулин на одном банкете произнёс тост, от которого сначала Миронов чуть не провалился под землю.

"Товарищи, я хочу поднять тост. Вы все знаете, что есть такие замечательные артисты — Миронова и Менакер. Так вот, здесь присутствует… не менее замечательный артист Анатолий Папанов, за которого я и поднимаю этот тост!" — пошутил Никулин, чем вызвал взрыв смеха у всех присутствовавших, кроме одного.

Однажды, снимаясь в "Соломенной шляпке", Миронов, который обожал шутки и розыгрыши, сорвал дубль Михаила Козакова. Они играли сцену, в которой Миронов сначала стоит спиной к Козакову, а потом поворачивается для диалога. Когда Миронов повернулся, Козаков покатился со смеху: Миронов обернул свои зубы фольгой от шоколадки и улыбнулся серебристой сверкающей улыбкой.

Над самим Мироновым другие актёры тоже подшучивали. Например, в театре Михаил Державин и Александр Ширвиндт могли прямо во время спектакля наклеить на свои лица перевёрнутые усы или бородавки. Миронов признавался, что ему порой бывало трудно играть в такой весёлой обстановке.

Миронов очень хотел сыграть Женю Лукашина в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", но не прошёл пробы, потому что Эльдар Рязанов посчитал, что из уст Миронова неубедительно прозвучали слова о том, что он никогда не имел успеха у женщин. Рязанов предложил ему сыграть Ипполита, но Миронов отказался: ему не нравился этот персонаж.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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