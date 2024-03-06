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В Москве начались съёмки нового сезона "Жизни по вызову", где герой Павла Прилучного отомстит за убитую дочь

Павел Прилучный отомстит за убийство дочери в третьем сезоне "Жизни по вызову"

0:57
Кино

В Москве начались съёмки третьего сезона франшизы "Жизнь по вызову" о жестоком мире эскорта. На этот раз герои столкнутся с ещё более драматичными событиями. Актёры обещают, что повороты сюжета удивят даже искушённых зрителей.

Павел Прилучный отомстит за убийство дочери в третьем сезоне "Жизни по вызову"
Фото: vk.com by https://vk.com/avimesto is licensed under public domain

Герой Павла Прилучного Мэджик не сможет смириться с убийством своей дочери Алины и захочет не просто разорить олигарха Градова, но лишить его всего, в том числе жизни.

Прилучный рассказал, что в новом сезоне на экране появится ещё больше эффектных женщин. Актриса Янина Студилина добавила, что история отношений её героини с персонажем Прилучного получилась очень трогательной и драматичной.

Третий сезон "Жизни по вызову" будет главным образом посвящён вопросу, возможно ли работать в сфере эскорт-услуг и при этом сохранить в себе что-то человеческое. Некоторые вошедшие в сериал истории работниц, предлагающих интим-услуги, основаны на реальных событиях.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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