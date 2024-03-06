Кэмерон Диас и Киану Ривз снимутся в "чёрной" комедии о шантаже и борьбе с внутренними демонами

Кэмерон Диас и Киану Ривз снимутся в "чёрной" комедии "Исход"

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Американский комик и режиссёр Джона Хилл снимет чёрную комедию "Исход", в которой сыграет сам, а также Киану Ривз и Кэмерон Диас.

По сюжету герой фильма — давно забытый голливудский актёр, в грустную жизнь которого внезапно врывается шантажист. Он показывает своей жертве таинственное компрометирующее видео и пытается получить деньги за то, чтобы никто больше не узнал некую страшную тайну. Бывшему актёру приходится пройтись дорогами своего тёмного прошлого, чтобы загладить грешки молодости, а также вступить в борьбу с внутренними демонами.

Сценарий к "Исходу" написал Джона Хилл в соавторстве с Эзрой Вудсом. Спонсором фильма станет компания Apple.

Кэмерон Диас 10 лет не снималась в кино, но постепенно она возвращается к прежней творческой жизни. Так, в этому году её можно будет увидеть и в другой комедии с говорящим названием "Снова в деле".