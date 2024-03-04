Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит принял участие во Всемирном фестивале молодежи

Бурак Озчивит выступил с проникновенной речью на Всемирном фестивале молодежи

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Бурак Озчивит, турецкий актёр из сериала "Великолепный век", выступил с речью на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи. Об этом пишет издание "Российская газета".

Фото: Инстаграм Бурака Озчивита

Деятель кино сообщил, что он прилетел на мероприятие, так как ему сказали, что на нём будет много представителей подрастающего поколения.

"Я люблю вас!", — обратился актёр к молодежи.

Во время мероприятия, Бурак Озчивит рассказал, что его совсем не напрягает интерес поклонниц к его личности, поскольку для него наблюдать юные лица — огромная радость.

"…Мы сплачиваем много молодых сердец. И женщины, и мужчины подвержены любви. Я 20 лет занимаюсь этой профессией. Мы должны снимать только про любовь", — поделился деятель кино.

Он также рассказал и о трудностях актёрской работы. Бурак Озчивит сообщил, что каждая из серий турецких сериалов снимается всего 6 дней. Поэтому актёры отдыхают лишь несколько часов в сутки и у них только один выходной.

При этом он добавил, что его жена помогает ему справиться со всеми возникающими трудностями.

"Семья — это самое главное в жизни", — заключил деятель кино.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи — это крупное международное мероприятие. Основной его целью является сбор представителей молодого поколения из разных стран для рассмотрения интересующих вопросов. В этом году фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус".