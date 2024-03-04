Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит принял участие во Всемирном фестивале молодежи

Бурак Озчивит, турецкий актёр из сериала "Великолепный век", выступил с речью на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи. Об этом пишет издание "Российская газета".
Деятель кино сообщил, что он прилетел на мероприятие, так как ему сказали, что на нём будет много представителей подрастающего поколения.
"Я люблю вас!", — обратился актёр к молодежи.
Во время мероприятия, Бурак Озчивит рассказал, что его совсем не напрягает интерес поклонниц к его личности, поскольку для него наблюдать юные лица — огромная радость.
"…Мы сплачиваем много молодых сердец. И женщины, и мужчины подвержены любви. Я 20 лет занимаюсь этой профессией. Мы должны снимать только про любовь", — поделился деятель кино.
Он также рассказал и о трудностях актёрской работы. Бурак Озчивит сообщил, что каждая из серий турецких сериалов снимается всего 6 дней. Поэтому актёры отдыхают лишь несколько часов в сутки и у них только один выходной.
При этом он добавил, что его жена помогает ему справиться со всеми возникающими трудностями.
"Семья — это самое главное в жизни", — заключил деятель кино.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи — это крупное международное мероприятие. Основной его целью является сбор представителей молодого поколения из разных стран для рассмотрения интересующих вопросов. В этом году фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус".
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