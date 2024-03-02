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Режиссёр Клим Шипенко заявил, что началась разработка сценария третьей части "Холопа"

Клим Шипенко: идёт работа над сценарием "Холопа 3"

1:02
Кино

Режиссёр Клим Шипенко рассказал, что у комедийного фильма "Холоп 2", вероятно, будет продолжение. Об этом сообщили РИА Новости.

Клим Шипенко: идёт работа над сценарием "Холопа 3"
Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Деятель кино уточнил, что хотя сейчас идёт работа над сценарием будущего проекта, это ещё не означает выход на экраны третьей части ленты.

"Я не говорю на сто процентов, что будет третья часть, мы работаем над созданием сценария… есть такая затея, как эта история сложится… хотим и будем работать", — заявил режиссёр.

Первая часть картины была выпущена в российский прокат в 2019 году, а вторая — в 2024 году.

В основе первого фильма лежит история о Грише, сыне богатого человека по имени Павел. Для того, чтобы исправить несносное поведение главного героя, его заставляют поверить в то, что он очутился в прошлом — до отмены крепостного права.

Во втором фильме аналогичная ситуация происходит с девушкой Катей. Она, как и главный герой, "попадает в прошлое".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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