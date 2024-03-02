Актриса Кейт Уинслет призналась, что часто забывает об участие в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"

Актриса Кейт Уинслет заявила, что часто забывает о своём участии в фильме 2022 года "Аватар: Путь воды". Об этом написали в MovieWeb.
Так, например, по сообщению портала, недавно во время "Вечернего шоу с Джимми Фэллоном" актриса забыла, что снималась в картине Джеймса Кэмерона. Поэтому ведущему пришлось ей напомнить об этом факте её биографии.
"Когда вы упоминаете фильм "Аватар", я такая: точно, я же принимала участие в "Аватаре"… забыла об этом. Это просто невероятно", — поделилась актриса.
Кейт Уинслет сыграла в кинокартине Роналу — супругу вождя клана Меткайина.
По сюжету фильма, Джейк Салли на планете Пандора продолжает вести борьбу против людей, которые там являются непрошеными гостями. На этот раз ему предстоит обратиться за помощью к морскому клану Меткайина и познать стихию воды.
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