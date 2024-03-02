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Актриса Кейт Уинслет призналась, что часто забывает об участие в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"

Кейт Уинслет забыла, что снималась в "Аватар: Путь воды"

Кино

Актриса Кейт Уинслет заявила, что часто забывает о своём участии в фильме 2022 года "Аватар: Путь воды". Об этом написали в MovieWeb.

Так, например, по сообщению портала, недавно во время "Вечернего шоу с Джимми Фэллоном" актриса забыла, что снималась в картине Джеймса Кэмерона. Поэтому ведущему пришлось ей напомнить об этом факте её биографии.

"Когда вы упоминаете фильм "Аватар", я такая: точно, я же принимала участие в "Аватаре"… забыла об этом. Это просто невероятно", — поделилась актриса.

Кейт Уинслет сыграла в кинокартине Роналу — супругу вождя клана Меткайина.

По сюжету фильма, Джейк Салли на планете Пандора продолжает вести борьбу против людей, которые там являются непрошеными гостями. На этот раз ему предстоит обратиться за помощью к морскому клану Меткайина и познать стихию воды.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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